Como, Liberali: "Nico Paz'la daha özgür oynuyorum"

Mattia Liberali, Como'nun 2007 doğumlu on numarası, takımının Fiorentina deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından DAZN'a konuştu. İlk 11'de sahaya çıkan Liberali, Serie A'daki ilk golünü attı: "Sahada kanatta kendimi iyi hissediyorum. Nico Paz'la oynadığımda ise daha özgür oluyorum. Teknik direktör de kulüp de bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Sahaya eğlenmek ve bir şeyler göstermek için çıkmalıyız. Baturina ve Paz'la şakalaşıyoruz; onlardan daha fazla şey öğrenebiliyorum."