24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Como, Liberali: "Nico Paz'la daha özgür oynuyorum"

M. Liberali
Como
Fiorentina - Como
Fiorentina
Serie A

2007 doğumlu oyuncunun Serie A'daki ilk golü

Mattia Liberali, Como'nun 2007 doğumlu on numarası, takımının Fiorentina deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından DAZN'a konuştu. İlk 11'de sahaya çıkan Liberali, Serie A'daki ilk golünü attı: "Sahada kanatta kendimi iyi hissediyorum. Nico Paz'la oynadığımda ise daha özgür oluyorum. Teknik direktör de kulüp de bana hiçbir zaman baskı yapmadı. Sahaya eğlenmek ve bir şeyler göstermek için çıkmalıyız. Baturina ve Paz'la şakalaşıyoruz; onlardan daha fazla şey öğrenebiliyorum."

  • Eski Milanlı, yazın yaptığı tercihi anlatıyor: "En başından beri ne istediğim konusunda net olduğumu düşünüyorum, teknik direktör benimle uzun uzun konuştu ama buraya gelmek istediğimi biliyordum. Çok çalışıyorum; fiziksel olarak ve kondisyon açısından gelişmek istiyorum. Orada kalmak ve bu seviyeye uyum sağlamak istiyorum."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
COM

COM

Şampiyonlar Ligi

21 Eki 2026

MUN

MUN

INT

INT

Serie A

25 Eki 2026

FIO

FIO