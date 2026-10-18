Como, Floransa'da Nico Paz'ın etkileyici performansı ve Liberali'nin golüyle 3-1 kazandı

Serie A'nın yedinci haftasında Cesc Fabregas'ın Como'su, Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sını deplasmanda 3-1 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 10'a çıktı. Como 14 puana ulaşırken Fiorentina 4 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıktı (bu hafta Feyenoord'a yenildi, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak). Bu durum, İspanyol teknik direktörü Liberali ve Caqueret'e ilk 11'de yer verdiği ölçülü bir rotasyona gitmek zorunda bıraktı.





İlk yarı oldukça hareketli geçti. İki takımın da yakaladığı fırsatların ardından, yarım saatin hemen sonrasında Como, Liberali'nin golüyle başlayan iki gollük seriyi yakaladı. Liberali, Serie A'daki ilk golünü attı (Fiorentina, gole itiraz etti; itirazın nedeni, atağın başlangıcında Milla'nın Goncalves'e müdahalesiydi). Ardından Nico Paz kafayla golü buldu. Fiorentina daha sonra ileri yüklendi ve Pongracic ile golü buldu. Pongracic'in attığı bir diğer gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarı daha az heyecanlı geçti. Maçın en iyisi Nico Paz'ın asistinde Douvikas'ın 56. dakikada attığı gol, karşılaşmanın sonucunu fiilen belirledi.





FIORENTINA-COMO 1-3

GOLLER: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)











