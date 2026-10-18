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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Como, Floransa'da Nico Paz'ın etkileyici performansı ve Liberali'nin golüyle 3-1 kazandı

Fiorentina - Como
Serie A
Fiorentina
Como

Franchi'de, Serie A'nın 7. haftasında Fiorentina-Como: 1-3

Serie A'nın yedinci haftasında Cesc Fabregas'ın Como'su, Paolo Vanoli'nin Fiorentina'sını deplasmanda 3-1 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı 10'a çıktı. Como 14 puana ulaşırken Fiorentina 4 puanla sondan ikinci sırada kaldı. Eski Fiorentina oyuncusu Kean sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Como, bu maça iki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının arasında çıktı (bu hafta Feyenoord'a yenildi, gelecek hafta Manchester United'ı ağırlayacak). Bu durum, İspanyol teknik direktörü Liberali ve Caqueret'e ilk 11'de yer verdiği ölçülü bir rotasyona gitmek zorunda bıraktı.


İlk yarı oldukça hareketli geçti. İki takımın da yakaladığı fırsatların ardından, yarım saatin hemen sonrasında Como, Liberali'nin golüyle başlayan iki gollük seriyi yakaladı. Liberali, Serie A'daki ilk golünü attı (Fiorentina, gole itiraz etti; itirazın nedeni, atağın başlangıcında Milla'nın Goncalves'e müdahalesiydi). Ardından Nico Paz kafayla golü buldu. Fiorentina daha sonra ileri yüklendi ve Pongracic ile golü buldu. Pongracic'in attığı bir diğer gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkinci yarı daha az heyecanlı geçti. Maçın en iyisi Nico Paz'ın asistinde Douvikas'ın 56. dakikada attığı gol, karşılaşmanın sonucunu fiilen belirledi.


FIORENTINA-COMO 1-3

GOLLER: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    92' - Ramon, Beto'dan önce araya girerek Como'nun kalesini kurtarıyor.

    78' - Fagioli bir kez daha deniyor, Butez topu yine kornere çeliyor.

    76' - Butez, Fagioli'ye gol izni vermiyor.

    75' - Njie için inanılmaz bir fırsat! Önü bomboş kaleyken yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarpıyor.

    66' - Kaiki dördüncü gol fırsatını yakalıyor ancak şutunu Pongracic engelliyor.

    61' - Caqueret'in şutunda De Gea kurtarışı yapıyor. Dönen topa Liberali de vuruyor, top kornere çıkıyor.

    56' - Nico Paz'ın ustalıkla yönettiği kontratakta pasıDouvikas'a ulaşıyor. Douvikas'ın sağ ayağıyla çektiği şut, hatalı bir müdahalede bulunan De Gea'nın bacaklarının arasından geçerek ağlara gidiyor.

    53' - Fiorentina bir fırsat daha yakalıyor ancakNdour'un zayıf sol ayak şutunu Butez kolayca kurtarıyor.

    48' - İkinci yarının başındaki ilk fırsat Njie'den geliyor. Fagioli'nin pasıyla topla buluşan Njie, kalesinden çıkan Butez'i aşırtma vuruşla geçiyor ancak top az farkla dışarı gidiyor.

    45' + 4' İY - Mastantuono sol ayağıyla uzak direğe kusursuz bir serbest vuruş gönderiyor. Pongracic, uzak direkte sağ ayağıyla gelişine vurup beraberlik golünü atıyor ancak uzun bir VAR incelemesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal ediliyor.

    43' - Mastantuono çaprazdan sağ ayağıyla vuruyor, top direğin hemen yanından dışarı çıkıyor.

    42' - Jimenez'in sağ ayak şutukornere çeliniyor. Kornerin ardından ceza sahasındaki karambolde Pongracic golü atıyor.

    36' - Konuk ekip farkı ikiye çıkarıyor: Valle'nin ortasında Nico Paz kafayı vuruyor ve top ağlara gidiyor.

    32' - Liberali topu kontrol edip sol ayağıyla uzak direğe vuruyor ve De Gea'yı mağlup ederek golü atıyor. Como atağının başlangıcı ise soru işareti yaratıyor: Milla'nınGoncalves'e müdahalesi tartışmalı.

    30' - Mastantuono'dan Pellegrino'ya güzel bir pas geliyor. Pellegrino'nun şutuna Ramon savunmada olağanüstü bir müdahale yaparak Butez'in kurtarışını kolaylaştırıyor.

    25' - Nico Paz'ın kafa vuruşunu De Gea kornere çeliyor.

    17' - Goncalves deniyorancak Butez gol izni vermiyor.

    15' - Da Cunha'nın şutunu De Gea kornere çeliyor. Kornerde Douvikas ve Liberali fırsat yakalıyor.

    11' - Goncalves bu kez Fagioli'yi buluyor. Fagioli çalımla önünü açıp şutunu çekiyor, top kornere çeliniyor.

    10' - Goncalves'ten Njie'ye güzel bir ara pası geliyor ancak Njie şut çekemiyor.

  • RESMÎ İLK 11’LER VE MAÇ KÜNYESİ

    FIORENTINA-COMO 1-3


    GOLLER: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Teknik direktör: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Teknik direktör: Fabregas


    HAKEM: Di Bello

    SARI KART GÖRENLER: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, yedek kulübesindeyken)

    KIRMIZI KART GÖRENLER: -

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