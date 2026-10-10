Sadece Parma ile oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Moise Kean, Como formasıyla sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı; oyuncuyu Fiorentina’dan 10 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonlu, 30 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiralayan kulüp buydu. Yarın saat 12.30’da Roma’ya karşı oynanacak maçta da Fabregas’ın hücum hattına yine Douvikas liderlik edecek.







