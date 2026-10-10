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Kean ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Como'da Kean, Roma maçını kaçırıyor: Son durum

M. Kean
Como
Serie A

Milli takımın forveti Roma maçına yetişemiyor

Moise Kean yarın oynanacak Como-Roma maçında forma giyemeyecek. Como'nun ve İtalya Milli Takımı'nın, eski Fiorentinalı golcüsü, İtalya formasıyla yaşadığı kaval kemiği sorununu henüz atlatamadı ve bu nedenle Türkiye ile oynanan son maçı kaçırmak zorunda kaldı.

  • Sadece Parma ile oynanan maçta ilk 11’de sahaya çıkan Moise Kean, Como formasıyla sezona inişli çıkışlı bir başlangıç yaptı; oyuncuyu Fiorentina’dan 10 milyon euro karşılığında satın alma opsiyonlu, 30 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kiralayan kulüp buydu. Yarın saat 12.30’da Roma’ya karşı oynanacak maçta da Fabregas’ın hücum hattına yine Douvikas liderlik edecek.



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