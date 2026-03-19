Como'nun kardeşi Robert Budi ile birlikte ana hissedarı olan Michael Hartono 86 yaşında hayatını kaybetti. Hartono kardeşler, tütün (Djarum) sektöründe bir imparatorluk kurup bankacılık (BCA), elektronik (Polytron) ve gayrimenkul alanlarına da yayılmalarıyla tanınan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan Endonezyalı milyarderlerdir. 2019'dan beri Como 1907'nin sahipleri olan kardeşler, takımı Serie D'den Serie A'ya yükseltti ve şu anda Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor.





Gazzetta.it tarafından aktarılan vefat haberi Endonezya medyasında da yer aldı; şu ana kadar kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.







