Como'da, kardeşi Robert ile birlikte Lario kulübünün sahibi olan Michael Hartono vefat etti

Endonezya medyası, 86 yaşındaki çoğunluk hissedarının vefatını duyurdu

Como'nun kardeşi Robert Budi ile birlikte ana hissedarı olan Michael Hartono 86 yaşında hayatını kaybetti. Hartono kardeşler, tütün (Djarum) sektöründe bir imparatorluk kurup bankacılık (BCA), elektronik (Polytron) ve gayrimenkul alanlarına da yayılmalarıyla tanınan, dünyanın en zenginleri arasında yer alan Endonezyalı milyarderlerdir. 2019'dan beri Como 1907'nin sahipleri olan kardeşler, takımı Serie D'den Serie A'ya yükseltti ve şu anda Şampiyonlar Ligi potasında yer alıyor.


Gazzetta.it tarafından aktarılan vefat haberi Endonezya medyasında da yer aldı; şu ana kadar kulüpten herhangi bir açıklama yapılmadı.



  • Michael Bambang Hartono, Endonezya'nın en etkili iş adamlarından biriydi. Gazzetta.it, onun yaşam öyküsünü hatırlatıyor. Profesyonel bir briç oyuncusu olan Hartono, briç sporunun Asya Oyunları'na dahil edilmesi için uzun süre mücadele etti. Takımı, 2018 Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı. Hartono imparatorluğu, babası Oei Wie Gwan'ın 1950 yılında iflas etmiş bir sigara şirketini satın almasıyla kuruldu.


    O zamandan beri şirket, Endonezya'nın en büyük karanfil aromalı sigara üreticilerinden biri haline geldi. Hartono ailesi, piyasa değeri açısından ülkenin en büyük kredi kurumu olan Bank Central Asia'nın önemli bir hissesine sahip olmasının yanı sıra, Cakarta'da değerli gayrimenkuller ve ünlü elektronik markası Polytron'a da sahip.



