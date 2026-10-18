Chalobah çıkıyor, yerine Jacobo Ramon giriyor. Chalobah'nın sakatlığına, Couto'nun ısınma sırasında yaşadığı sakatlık da ekleniyor: Başlangıçta maç kadrosunda yer alan Couto, hissettiği bir rahatsızlık nedeniyle oynamaktan vazgeçiyor ve yerine Smolcic oynuyor.



