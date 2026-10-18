14. dakikada Fiorentina-Como maçında, Como'nun savunma oyuncusu Chalobah ayak bileğini tutarak yere yığıldı. Yedek kulübesiyle birkaç saniyelik görüşmenin ardından Cesc Fabregas oyuncu değişikliğine karar verdi.
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Como'da Chalobah da saf dışı: Ne oldu?
Chalobah çıkıyor, yerine Jacobo Ramon giriyor. Chalobah'nın sakatlığına, Couto'nun ısınma sırasında yaşadığı sakatlık da ekleniyor: Başlangıçta maç kadrosunda yer alan Couto, hissettiği bir rahatsızlık nedeniyle oynamaktan vazgeçiyor ve yerine Smolcic oynuyor.
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