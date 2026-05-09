Chelsea "çöküşte olan bir kulüp" mü? Calum McFarlane, Jamie Carragher'ın sert eleştirilerine yanıt verdi
McFarlane takımın birliğini savunuyor
Geçici teknik direktör McFarlane, kulübün son zamanların en kötü performans serisini sergilemesine rağmen, takımın içindeki uyumsuzluk iddialarını reddetti.
Pazartesi günü Nottingham Forest'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından, Blues artık Premier League'de üst üste altı maç kaybetmiş durumda ve bu durum, Carragher gibi yorumcuların kulübün temel kültürünün çöktüğü yönündeki suçlamalarına yol açtı.
"Parçalanmış" etiketlerine ve iç çatışma söylentilerine değinen McFarlane, oyunculara olan desteğinden vazgeçmedi. McFarlane, "Takım, Forest maçındaki performansından dolayı hayal kırıklığına uğradı" dedi.
"Biz de maçı inceledik. Herhangi bir kavga, anlaşmazlık ya da olağan dışı bir durum görmedim. Onlar yetenek, zihniyet ve azim sayesinde bu seviyeye gelmiş seçkin oyuncular. Mesele sadece bunları ortaya çıkarmak."
Seçkin bir zihniyet oluşturmak
Chelsea, Liverpool deplasmanında zorlu bir maça çıkarken, 74 yıllık kulüp rekoru olan 7 maçlık yenilgi serisini tekrarlamamak için baskı giderek artıyor.
McFarlane, medyadan ve eski oyuncuların yorumcular olarak yaptığı yorumlara rağmen, oyuncuların profesyonel davrandığını ve durumu düzeltmek için çok çalıştıklarını vurguluyor.
O, "Eğer bu özelliklere sahip değilseniz, bu seviyedeki kulüplerde veya bu oyuncuların oynadığı milli takımlarda forma giyemezsiniz. Önemli olan onları desteklemek, teknik ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sahaya çıkıp performans göstermeleri için ihtiyaç duydukları her şeyi onlara sağlamak." diye ekledi.
Savunma güçlerinin takviyesi ve liderlik
Blues, kanatlarda ciddi bir sakatlık kriziyle boğuşurken – Pedro Neto ve Alejandro Garnacho’nun yanı sıra Jamie Gittens ve Estevao Willian da kadro dışı kalmış durumda – savunmanın kilit isimlerinin geri dönüşü takıma büyük bir moral verdi. İngiltere milli takım oyuncuları Levi Colwill ve Reece James, Merseyside deplasmanında forma giyebilecek durumda ve genç kadroda çok ihtiyaç duyulan liderlik özelliklerini sergileyecekler.
McFarlane, kulübün geleceğinin temel taşı olarak gördüğü Colwill'i özellikle övdü. "Onların geri dönmesi harika," dedi geçici teknik direktör. "İki üst düzey oyuncu. Elit oyuncular. İngiltere milli takım oyuncuları. Takıma kesinlikle yardımcı olacaklar. Bence o (Colwill), dünya futbolunun en iyi stoperlerinden biri. Sol ayakla oynaması, takıma gerçekten güzel bir denge getiriyor. Harika bir insan, harika bir karakter. O bir kazanan, bir lider. Bu futbol kulübü için çok, çok önemli. Levi eksiksiz bir futbolcu."
Avrupa hedeflerinin peşinde
Kötü gidişata rağmen, Chelsea'nin Avrupa kupalarına katılma şansı matematiksel olarak hâlâ devam ediyor; bu, diğer maçların sonuçlarına ve Aston Villa'nın ilerlemesi durumunda Şampiyonlar Ligi kontenjanlarının yeniden dağıtılmasına bağlı. Şu anda altıncı sıradaki Bournemouth'un dört puan gerisinde olan Batı Londra ekibi, düşüşünü durdurmak ve futbolun zirvesine geri dönmek için çaresizce mücadele ediyor.