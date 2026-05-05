"Chelsea, Ajax ile adı anılan teknik direktörü en ideal aday olarak gösteriyor"

Chelsea, Rosenior'un kısa süren görevinin ardından teknik kadroyla ilgili durumu değerlendiriyor. FA Cup'ta gösterdiği güçlü performansa rağmen, sezon genel olarak son derece hayal kırıklığı yaratan bir şekilde geçti. The Independent'a göre, kulübün sahipleri şu anda takımı projenin bir sonraki aşamasına taşıyabilecek kalıcı bir teknik direktör arıyor.

Stamford Bridge'de, kulüp genelinde net bir taktik felsefesinin yerleşmesi konusunda ilerleme kaydedildiğine dair bir inanç hakim. Bu yaklaşım artık A takımdan akademi yapısına kadar uzanıyor ve Chelsea, bir sonraki menajerin bu rotayı sürdürmesini istiyor.