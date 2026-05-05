Söylentilere göre Chelsea, eski FC Barcelona teknik direktörü Xavi'yi bir sonraki kalıcı teknik direktörü olarak atama olasılığını değerlendiriyor. Liam Rosenior'un dört ay içinde görevden alınmasının ardından The Blues, kısa bir süre önce yeniden bir teknik direktör arayışına girmişti.
"Chelsea, Ajax ile adı anılan teknik direktörü en ideal aday olarak gösteriyor"
Chelsea, Rosenior'un kısa süren görevinin ardından teknik kadroyla ilgili durumu değerlendiriyor. FA Cup'ta gösterdiği güçlü performansa rağmen, sezon genel olarak son derece hayal kırıklığı yaratan bir şekilde geçti. The Independent'a göre, kulübün sahipleri şu anda takımı projenin bir sonraki aşamasına taşıyabilecek kalıcı bir teknik direktör arıyor.
Stamford Bridge'de, kulüp genelinde net bir taktik felsefesinin yerleşmesi konusunda ilerleme kaydedildiğine dair bir inanç hakim. Bu yaklaşım artık A takımdan akademi yapısına kadar uzanıyor ve Chelsea, bir sonraki menajerin bu rotayı sürdürmesini istiyor.
Çeşitli önde gelen adaylar değerlendiriliyor. Habere göre, eski Barcelona teknik direktörü Xavi ciddi bir aday haline geldi. İspanyol teknik adam, Chelsea’nin kulüp genelinde uygulamaya koymak istediği proaktif, top hakimiyetine dayalı oyun stiline uygun ilkelere sahip bir teknik direktör olarak görülüyor.
Blues yönetimi, başka isimleri de takip ediyor. Eski Real Madrid menajeri Xabi Alonso, Porto teknik direktörü Francesco Farioli ve Como teknik direktörü Cesc Fabregas'ın hepsi bu pozisyonla anılıyor.
Xavi’nin başarıları onu cazip bir seçenek haline getiriyor. 46 yaşındaki teknik direktör, Camp Nou’da geçirdiği üç yıllık dönemde Barcelona’yı La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve 2024 yılında kulüpten ayrıldı.
Rekabet ve uygunluk, Chelsea'nin kararını etkileyebilir. Fabregas şu anda Como'da etkileyici bir performans sergiliyor ve bu yaz İtalya'daki projesinden ayrılması beklenmiyor. Bournemouth menajeri Andoni Iraola da yüksek pres oyunuyla takdir topluyor.
Jordi Cruijff'in teknik direktör olarak göreve başlamasının ardından Xavi'nin adı Ajax ile anılmaya başladı. Zira İspanyol teknik direktör, Barselona'da Cruijff'in komşusu. İkili sık sık birlikte kahve içiyor, ancak Cruijff, Xavi ile Ajax'ta görev alması konusunda konuştuğunu yalanladı.