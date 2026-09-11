AFP
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Cesc Fabregas'tan 'beş dakikalık' uyarı: Tarihi Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında RB Leipzig'i ezdi
Tarihi Avrupa'daki ilk maç garantilendi
Como, perşembe akşamı Stadio Giuseppe Sinigaglia'da tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçını Alman ekibi Leipzig'i 4-1 mağlup ederek kutladı. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'nin golleri, ev sahibinin net fırsatlarda üstünlük kurduğu ve beklenen gol (xG) mücadelesini 2,30'a 1,42 kazandığı etkileyici performansı taçlandırdı. Bu sonuçla Fabregas'ın takımı, Juventus, AC Milan ve Udinese'nin ardından Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçını kazanan dördüncü İtalyan kulübü oldu.
- Getty Images Sport
Teknik direktör anında yeniden odaklanma talep ediyor
Hem kulüp hem de şehir için tarihi gecenin büyüklüğünü kabul eden Fabregas, buna rağmen oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda hemen uyardı ve dikkatlerini yeniden lig görevlerine çevirmelerini istedi.
Sky Sport Italia'ya konuşan İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Mutluyum ama bu sadece beş dakika sürecek, çünkü ardından pazartesi Parma maçına hazırlanmamız gerekiyor ve bu gecekiyle aynı enerjiye ihtiyacımız var. Elbette bunun şehir ve kulüp için tarihi bir gece olduğunu anlıyorum, geçen sezon yaptığımız inanılmaz çalışmanın hak ettiğimiz bir armağanı bu."
Lig istikrarının hâlâ birincil hedefi olduğunu yineleyen eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Serie A hâlâ en önemli hedef. Sonuçta sizi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne götüren şey bu. Genç bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nin enerjisi bizi yukarı taşıyor ama ardından Serie A'da her şeyimizi vermezsek buna gerçekten çok kızarım. Mütevazı olmalı ve her üç günde bir performans gösterebilmeliyiz, çok zorlu bir sezon olacak ve doğru zihniyeti korumalıyız."
Sinigaglia'da rekor defterleri yeniden yazıldı
Dört gollük performans, Como'yu Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dört veya daha fazla gol atan yalnızca ikinci İtalyan kulübü yaptı; böylece Eylül 1991'de Sampdoria'nın Rosenborg'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmayla aynı seviyeye geldi. Bu dönüm noktası niteliğindeki gecede önemli bireysel rekorlar da kırıldı. Douvikas, Eylül 2005'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol atan ilk Yunan oyuncu oldu. Ayrıca Baturina da Mislav Orsic'ten sonra turnuvada birden fazla maçta hem gol hem asist kaydeden yalnızca ikinci Hırvat oldu.
- Getty Images Sport
Parma testi derinliği test ediyor
Como, 14 Eylül Pazartesi günü Sinigaglia'da sezonun dördüncü Serie A maçında Parma'yı ağırlamaya hazırlanırken fiziksel ve zihinsel keskinliğini korumalı. Fabregas'ın ekibi, ligdeki ilk üç maçından iki galibiyet ve bir beraberlik sayesinde yedi puan toplayarak puan tablosunda dördüncü sırada yer aldığı için bu karşılaşmaya yurt içindeki iyi formuyla çıkıyor. Üç günde bir maç oynamayı gerektiren zorlu fikstürü yönetmek, sonbahar ayları boyunca kadronun derinliği açısından belirleyici bir sınav olacak.
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