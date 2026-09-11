Hem kulüp hem de şehir için tarihi gecenin büyüklüğünü kabul eden Fabregas, buna rağmen oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda hemen uyardı ve dikkatlerini yeniden lig görevlerine çevirmelerini istedi.

Sky Sport Italia'ya konuşan İspanyol teknik adam şöyle dedi: "Mutluyum ama bu sadece beş dakika sürecek, çünkü ardından pazartesi Parma maçına hazırlanmamız gerekiyor ve bu gecekiyle aynı enerjiye ihtiyacımız var. Elbette bunun şehir ve kulüp için tarihi bir gece olduğunu anlıyorum, geçen sezon yaptığımız inanılmaz çalışmanın hak ettiğimiz bir armağanı bu."

Lig istikrarının hâlâ birincil hedefi olduğunu yineleyen eski Arsenal ve Barcelona orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama Serie A hâlâ en önemli hedef. Sonuçta sizi yeniden Şampiyonlar Ligi'ne götüren şey bu. Genç bir takımız, Şampiyonlar Ligi'nin enerjisi bizi yukarı taşıyor ama ardından Serie A'da her şeyimizi vermezsek buna gerçekten çok kızarım. Mütevazı olmalı ve her üç günde bir performans gösterebilmeliyiz, çok zorlu bir sezon olacak ve doğru zihniyeti korumalıyız."