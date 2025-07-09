Cesc Fabregas, Dele Alli’nin eski Tottenhamlı takım arkadaşını istiyor
Cesc Fabregas yönetimindeki Como, 2025-26 Serie A sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmek adına Dele Alli'nin Tottenham'dan eski takım arkadaşı Davinson Sanchez için harekete geçti. 2017 yılında Tottenham’a transfer olan Kolombiyalı stoper, Dele ile yaklaşık dört buçuk yıl birlikte forma giydi. Sanchez, 2023 yılında Premier Lig’e veda ederek Süper Lig devi Galatasaray’a transfer olmuştu.
Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
Makale aşağıda devam ediyor
- Como, Dele’nin eski Tottenhamlı takım arkadaşını hedefte tutuyor
- Kapsamlı kadro değişimi planır
- Fabregas bu yaz iki transferi şimdiden tamamladı