Carnevali'den Massara'ya, Juventus yöneticilerinin tüm maaşları

Yeni ücret politikası, 12 Haziran 2026'da CEO ve Genel Müdür olarak atanan Giovanni Carnevali ile 7 Temmuz 2026'dan itibaren erkek futbol yapılanmasının yönetimi ve gelişiminden 2027/28 sezonunun sonuna kadar sorumlu Chief Football Officer görevini üstlenen Frederic Massara ile imzalanan anlaşmalar ışığında ayrı bir önem taşıyor.





Carnevali ile yapılan anlaşma, yıllık brüt 1,75 milyon avro sabit ücret öngörüyor. Bu tutar, 2025/26 ücret politikasında Genel Müdürlük görevi için başlangıçta öngörülen 1 milyon avronun üzerinde. Rapora göre tutar, hissedarlar genel kurulunun onayına sunulacak yeni 2026/27 politikasında CEO ve Genel Müdür için öngörülen ücretle aynı.





Buna, Carnevali'nin 30 Haziran 2027'ye kadar görevde kalması koşuluna bağlı 1 milyon avroluk olağanüstü prim ekleniyor. Ödemenin Temmuz 2027'de yapılması öngörülüyor. Anlaşmadaki hükümler, Juventus'un belirli durumlarda primin iadesini talep etmesine olanak tanıyor. Massara'nın bireysel sabit ücretine ise raporda yer verilmiyor. Ancak kendisine, 30 Kasım 2026'ya kadar tek seferde ödenecek brüt 600 bin avroluk bir defaya mahsus prim verileceği belirtiliyor.





Anlaşma ayrıca yöneticinin 2026/27 mali yılında hak kazanabileceği yıllık primlerin, daha önce aldığı olağanüstü primden en fazla 600 bin avroya kadar mahsup edilmesini öngörüyor. Dolayısıyla bu iki ödeme kalemi birbirine eklenemeyecek ve aynı tutarın iki kez ödenmesi önlenecek.



