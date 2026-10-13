Juventus yöneticilerinin tüm maaşları. Calcio e Finanza, sitesindeki bir yazıda 2025/26 hesap dönemine ilişkin ücret tutarlarını ve kulübün 2026/27 hesap dönemine yönelik ücretlendirme politikasını açıklıyor: sabit ücret, yıllık primler ve uzun vadeli hedeflere ulaşmaya bağlı teşviklerden oluşan bir sistem. Bu model, üst düzey yöneticilerin ücretlerinin bir bölümünü kulübün ekonomik ve sportif sonuçlarının yanı sıra hissedarlar için değer yaratılmasına bağlamayı amaçlıyor.
Carnevali'den Massara'ya, Juventus yöneticilerinin tüm maaşları
Carnevali ve Massara'nın ücretleri
Yeni ücret politikası, 12 Haziran 2026'da CEO ve Genel Müdür olarak atanan Giovanni Carnevali ile 7 Temmuz 2026'dan itibaren erkek futbol yapılanmasının yönetimi ve gelişiminden 2027/28 sezonunun sonuna kadar sorumlu Chief Football Officer görevini üstlenen Frederic Massara ile imzalanan anlaşmalar ışığında ayrı bir önem taşıyor.
Carnevali ile yapılan anlaşma, yıllık brüt 1,75 milyon avro sabit ücret öngörüyor. Bu tutar, 2025/26 ücret politikasında Genel Müdürlük görevi için başlangıçta öngörülen 1 milyon avronun üzerinde. Rapora göre tutar, hissedarlar genel kurulunun onayına sunulacak yeni 2026/27 politikasında CEO ve Genel Müdür için öngörülen ücretle aynı.
Buna, Carnevali'nin 30 Haziran 2027'ye kadar görevde kalması koşuluna bağlı 1 milyon avroluk olağanüstü prim ekleniyor. Ödemenin Temmuz 2027'de yapılması öngörülüyor. Anlaşmadaki hükümler, Juventus'un belirli durumlarda primin iadesini talep etmesine olanak tanıyor. Massara'nın bireysel sabit ücretine ise raporda yer verilmiyor. Ancak kendisine, 30 Kasım 2026'ya kadar tek seferde ödenecek brüt 600 bin avroluk bir defaya mahsus prim verileceği belirtiliyor.
Anlaşma ayrıca yöneticinin 2026/27 mali yılında hak kazanabileceği yıllık primlerin, daha önce aldığı olağanüstü primden en fazla 600 bin avroya kadar mahsup edilmesini öngörüyor. Dolayısıyla bu iki ödeme kalemi birbirine eklenemeyecek ve aynı tutarın iki kez ödenmesi önlenecek.
FERRERO VE DİĞER YÖNETİCİLER
Tutarlar brüttür; mali yıl içinde görevde fiilen bulunulan döneme ilişkindir ve mutlaka on iki aylık bir ücrete karşılık gelmez.
Gianluca Ferrero (Başkan): 416.604 avro. Bunun 400.000 avrosu başkanlık görevi için ödenen ücret, 10.604 avrosu nakdi olmayan yan haklar, 6.000 avrosu ise J Medical'daki bir görev için ödenen ücrettir.
Giovanni Carnevali (CEO ve Genel Müdür): 12-30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönem için 101.778 avro. Bunun 101.643 avrosu sabit ücret, 135 avrosu ise nakdi olmayan yan haklardır.
Laura Cappiello: 68.733 avro. Bunun 40.000 avrosu yönetim kurulu üyeliği, 28.733 avrosu ise komitelere katılım içindir.
Fioranna Vittoria Negri: 68.733 avro. Bunun 40.000 avrosu yönetim kurulu üyeliği, 28.733 avrosu ise komitelere katılım içindir.
Antonio Belloni: 42.027 avro. Bunun 25.863 avrosu yönetim kurulu üyeliği, 16.164 avrosu ise komitelere katılım içindir.
Guido de Boer: 38.795 avro. Bunun 25.863 avrosu yönetim kurulu üyeliği, 12.932 avrosu ise komitelere katılım içindir.
Diva Moriani: 32.329 avro. Bunun 25.863 avrosu yönetim kurulu üyeliği, 6.466 avrosu ise komitelere katılım içindir.
Francesco Garino: 25.863 avro; tamamı yönetim kurulu üyeliği içindir.
STI bonusları nasıl işliyor?
Sabit ücrete ek olarak Juventus, sonuçlara bağlı Short Term Incentive (STI) adlı yıllık bir prim sistemi uyguluyor. Bu sistem kapsamında yöneticiler, kulübün önceliklerine göre belirlediği hedeflere sezon içinde ulaşmaları hâlinde nakit prim alabiliyor.
2026/27 mali yılına ilişkin plan üç unsuru dikkate alıyor: ekonomik sonuçlar, sportif sonuçlar ve yönetsel hedeflere ulaşılması. Her bir unsura verilen ağırlık, üstlenilen sorumluluklara göre değişiyor. Prim, elde edilen sonuçlara bağlı olarak referans tutarın sıfırı ile %150'si arasında değişebiliyor. Referans tutar, CEO ve genel müdür için yıllık brüt sabit ücretin %100'üne, diğer stratejik yöneticiler için ise %50'sine eşit.
Carnevali'nin 1,75 milyon avroluk sabit ücreti dikkate alındığında yıllık primi, hedeflere tam olarak ulaşılması hâlinde 1,75 milyon avroya, beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesi hâlinde ise 2,625 milyon avroya kadar çıkabilecek. Bunlar, garanti edilmiş değil, elde edilmesi mümkün tutarlar.
LTI bonusları nasıl işliyor?
Juventus, yıllık primlerin yanı sıra Long Term Incentive (LTI) adı verilen ikinci bir teşvik sistemi de oluşturdu. Ayrıntılar Calcio e Finanza’nın sitesinde.
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