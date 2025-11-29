Carlo Ancelotti, Manchester United'a imza atacak mı? İlginç açıklama!

2021 yılının Kasım ayında Manchester United'ın teknik direktörlüğü görevinden ani bir şekilde ayrılmasına rağmen, Solskjaer Old Trafford'un teknik direktör koltuğunda oturmanın kendisi için bir "ayrıcalık" olduğunu vurguladı. Norveçli teknik adam, "Manchester United'ın teknik direktörü olmak benim için bir ayrıcalıktı, ama elbette bu oynamakla aynı şey değil" dedi.

"Oyuncu olarak sadece işini yaparsın. Birdenbire menajer olursun, herkesin gözü üzerindedir. Tüm taraftarları, oyuncuları, Manchester United'ı çevreleyen her şeyi düşünürsün. Ama bu baskı bir ayrıcalıktır, çünkü bunu yapmama izin verildi ve kendi yöntemimle başa çıkmama izin verildi.

"Ve bu, çevremizde harika bir kadroya sahip olmamız, kulüp içinde ve çevresinde çok olumlu bir ortamın olmasıydı. Ama sonuçta, her gün işe gelmekten, antrenmanlardan keyif almanızın bir önemi yok... Sonuçlara ihtiyacınız var ve maalesef altı haftalık çok kötü bir dönem geçirdik ve bu, Manchester United gibi bir kulüp için çok uzun bir süre ve onlar bir değişiklik yaptılar, ki bu normal.

"Geriye dönüp baktığımda, üzücüydü. Tabii ki Watford'a yenildik ve bunun aşağı yukarı son olduğunu biliyordum. Ailemi havaalanına götürdüm, onlar Norveç'e döndü ve ben işe gidiyordum.

"Bir mesaj aldım - 'Ole, seni ofisimde görmem gerekiyor' - ve ne olacağını biliyordum, bu yüzden eşimi aradım ve 'Sana yetişirim, muhtemelen senden önce eve dönerim!' dedim."