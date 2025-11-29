AFP
Carlo Ancelotti, Manchester United'a imza atacak mı? İlginç açıklama!
Ancelotti, futbolun birçok ağır topunu yönetti
Ancelotti, seçkin bir teknik direktörlük kariyerine sahiptir ve tüm zamanların en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. İtalyan teknik adam, AC Milan, Chelsea, Real Madrid (iki kez), PSG ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaptığı süre boyunca sayısız kupa kazanmıştır.
Ancelotti, Mayıs ayında Brezilya milli takımının başına geçtikten sonra, gelecek yaz koleksiyonuna bir Dünya Kupası şampiyonluğu madalyası eklemeyi umuyor. Brezilya, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmiş olabilir, ancak eleme maçlarında beklentileri karşılayamadı ve CONMEBOL sıralamasında, dünya şampiyonu ve rakibi Arjantin'in 10 puan gerisinde, beşinci sırada yer aldı.
Yine de, dünya futbolunun en büyük takımlarından bazılarının başına geçmesine rağmen, Ancelotti, United'ın Everton ile Premier Lig maçında karşılaştığı sırada Solskjaer'e, Red Devils'ı yönetmenin "baskısını" kaldıramayacağını söyledi.
United işi Ancelotti için 'çok fazla baskı' yaratıyor
BBC Sport'tan Kelly Somers ile konuşan Solskjaer, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birini yönetmenin getirdiği baskı hakkında soru soruldu. Eski Norveçli forvet şu cevabı verdi: "Everton'la oynadığımız bir maçı hatırlıyorum. Teknik alanda duruyordum, dördüncü hakem yanımdaydı.
Carlo Ancelotti yanıma geldi, yani teknik alanımın hemen yanındaydı ve dördüncü hakem şöyle dedi: 'Carlo, Ole'nin işini istemiyorsan teknik alanına geri dönmelisin.
"Carlo, Carlo olduğu gibi, her zaman bir yorum ve bir gülümsemeyle karşımıza çıkar. O şöyle dedi: 'Hayır, hayır, hayır. Çok fazla baskı var. Bu iş çok fazla baskı gerektiriyor.' Sonra teknik alana geri döndü ve ben de 'baskı bir ayrıcalıktır' diye düşündüm. O da her zaman böyle derdi."
Ancelotti, Aralık 2019'da Everton ile dört buçuk yıllık sözleşme imzalamasına rağmen Merseyside'da sadece 18 ay kaldı. Nitekim Ancelotti, Fransız teknik adam Zinedine Zidane'nin Bernabeu'daki görevinden istifa etmesinin ardından, 2021 yazında Real Madrid'e geri döndü ve İspanya'nın başkentinde Zidane'nin yerine geçti.
Solskjaer, United'ı yönetmekten 'onur duyduğunu' söyledi
2021 yılının Kasım ayında Manchester United'ın teknik direktörlüğü görevinden ani bir şekilde ayrılmasına rağmen, Solskjaer Old Trafford'un teknik direktör koltuğunda oturmanın kendisi için bir "ayrıcalık" olduğunu vurguladı. Norveçli teknik adam, "Manchester United'ın teknik direktörü olmak benim için bir ayrıcalıktı, ama elbette bu oynamakla aynı şey değil" dedi.
"Oyuncu olarak sadece işini yaparsın. Birdenbire menajer olursun, herkesin gözü üzerindedir. Tüm taraftarları, oyuncuları, Manchester United'ı çevreleyen her şeyi düşünürsün. Ama bu baskı bir ayrıcalıktır, çünkü bunu yapmama izin verildi ve kendi yöntemimle başa çıkmama izin verildi.
"Ve bu, çevremizde harika bir kadroya sahip olmamız, kulüp içinde ve çevresinde çok olumlu bir ortamın olmasıydı. Ama sonuçta, her gün işe gelmekten, antrenmanlardan keyif almanızın bir önemi yok... Sonuçlara ihtiyacınız var ve maalesef altı haftalık çok kötü bir dönem geçirdik ve bu, Manchester United gibi bir kulüp için çok uzun bir süre ve onlar bir değişiklik yaptılar, ki bu normal.
"Geriye dönüp baktığımda, üzücüydü. Tabii ki Watford'a yenildik ve bunun aşağı yukarı son olduğunu biliyordum. Ailemi havaalanına götürdüm, onlar Norveç'e döndü ve ben işe gidiyordum.
"Bir mesaj aldım - 'Ole, seni ofisimde görmem gerekiyor' - ve ne olacağını biliyordum, bu yüzden eşimi aradım ve 'Sana yetişirim, muhtemelen senden önce eve dönerim!' dedim."
