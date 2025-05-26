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Uğur Aktan

Capello'dan Milan'a radikal bir teknik direktör önerisi

AC MilanC. FabregasF. CapelloComo

Fabio Capello, Cesc Fabregas'ın bu yaz AC Milan'ın teknik direktörlüğünü devralmaya hazır olduğunu düşünüyor.

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

Makale aşağıda devam ediyor

  • Capello, Fabregas'ı AC Milan'ın bir sonraki teknik direktörü olarak destekliyor
  • Eski orta saha oyuncusu Como'da geçen umut verici sezonun ardından "hazır"
  • Conte'ye iyi bir alternatif olarak öneriliyor
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