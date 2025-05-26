Capello'dan Milan'a radikal bir teknik direktör önerisi

Getty Images SportUğur AktanCapello'dan Milan'a radikal bir teknik direktör önerisiAC MilanC. FabregasF. CapelloComoFabio Capello, Cesc Fabregas'ın bu yaz AC Milan'ın teknik direktörlüğünü devralmaya hazır olduğunu düşünüyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorCapello, Fabregas'ı AC Milan'ın bir sonraki teknik direktörü olarak destekliyorEski orta saha oyuncusu Como'da geçen umut verici sezonun ardından "hazır"Conte'ye iyi bir alternatif olarak öneriliyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱