"Serie A, forvetler için zor bir lig. Platini bile ilk altı ayında zorlandı. Bu yüzden Kolo Muani'nin yaşadığı güçlükleri anlamaya çalışıyorum. Ona zaman tanımak gerekiyor; yoksa her yıl her şeye baştan başlamak zorunda kalırsınız. Üstelik sadece hücum hattından söz etmiyorum. Kolo'ya gelince, geçen sezonu da hatırlayalım: Tottenham'da forma şansı bulmakta da zorlandı. Şimdi sadece yüksek maç temposuna yeniden alışması gerekiyor. Ona güvenmek lazım. Bugünün futbolu benim dönemimdekinden farklı ama bir şey hiç değişmiyor: Juventus formasının omuzlarına yüklediği baskı. Bu baskıyı herkes kaldıramaz, ancak Kolo Muani hakkında iki zorlu ay yüzünden kesin hüküm verilemez."



