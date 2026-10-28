Juventus'un eski oyuncusu Antonio Cabrini'nin Tuttosport gazetesine verdiği uzun röportaj: "Bütün büyük takımlar sakatlık sorunları yaşıyor. Milan'ı düşünüyorum; Amorim için de bu kadar kısa sürede, bunca fiziksel sorunla Milan'a uyum sağlamak ve takımın içinde bulunduğu durumu anlamak kolay değil. Juventus da benzer bir durumda. Açıkçası yokluğu en çok hissedilen isim Kenan Yildiz. Ligin başından beri Lautaro'suz bir Inter, Malen'siz bir Roma, Nico Paz'sız bir Como düşünün."
Cabrini: "Juventus için Çalhanoğlu, Spalletti'nin etkisi yüzde 20"
Kolo Muani ve Platini'nin geçmişteki örnekleri
"Serie A, forvetler için zor bir lig. Platini bile ilk altı ayında zorlandı. Bu yüzden Kolo Muani'nin yaşadığı güçlükleri anlamaya çalışıyorum. Ona zaman tanımak gerekiyor; yoksa her yıl her şeye baştan başlamak zorunda kalırsınız. Üstelik sadece hücum hattından söz etmiyorum. Kolo'ya gelince, geçen sezonu da hatırlayalım: Tottenham'da forma şansı bulmakta da zorlandı. Şimdi sadece yüksek maç temposuna yeniden alışması gerekiyor. Ona güvenmek lazım. Bugünün futbolu benim dönemimdekinden farklı ama bir şey hiç değişmiyor: Juventus formasının omuzlarına yüklediği baskı. Bu baskıyı herkes kaldıramaz, ancak Kolo Muani hakkında iki zorlu ay yüzünden kesin hüküm verilemez."
Juventus'a Çalhanoğlu
"Bir orta saha ve bir forvet gerekiyor. Ama ikisi de üst düzey olmalı. Orta saha için Calhanoglu'yu hedeflerdim: Inter ile sözleşmesini yenilemezse bu, Juventus'un çok ciddi biçimde değerlendirmesi gereken bir fırsat. O, takımın çehresini değiştirebilecek bir oyuncu."
Spalletti'nin payı yüzde 20
"Hiç şüphesiz onunla devam ederdim. Sezon ortasında teknik direktörü değiştirmenin bir anlamı yok. Üstelik Spalletti çok iyi bir teknik direktör, kazanan biri ve ona güven duyulması gerekiyor. Çünkü benim bir teorim var: Teknik direktörün sonuçlardaki payı %20, geri kalanı oyunculara bağlı. Bu da az değil."
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