Bukayo Saka yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor

Saka yılın başında geleceğiyle ilgili konuşmuş ve kupa kazanma isteğini açıkça dile getirmişti. Gazetecilere şöyle demişti:

"Kazanmak istiyorum ve bunu bu arma için oynarken yapmak istiyorum. Bu oldukça net. Taraftarların beni ne kadar sevdiğini biliyorum; Salı günü oyuna girdiğimde siz de gördünüz, onlar da sevgisini gösteriyor. Aramızda iyi bir bağ var. Burada olmaktan gerçekten mutluyum ve odak noktam kazanmak. Kimsenin bir acele içinde olduğunu sanmıyorum. Sözleşmemde iki yıl daha var, yani her şey gayet sakin. Herkes ne düşündüğümü biliyor, size de söyledim zaten, o yüzden söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı."

Forvet oyuncusu 2020’de Arsenal ile FA Cup’ı kazandı ancak finalde forma giymedi. Şu anda ise hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde lider durumda olan Arsenal’le bu sezon yeni kupalar eklemeyi umuyor.