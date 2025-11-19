Getty Images Sport
Bukayo Saka yeni sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor
Arsenal, Saka’yı takımda tutuyor
Saka’nın mevcut sözleşmesi 2027’de sona eriyor ancak RMC Sport’a göre taraflar, anlaşmayı 2030’a kadar uzatmak için el sıkıştı. Görüşmeler sürse de iki taraf da kısa sürede resmi bir anlaşmaya varılacağından oldukça emin. Arsenal, en parlak yıldızlarından birinin geleceğini güvence altına almak için yeni sözleşmenin yıl bitmeden imzalanmasını istiyor. Saka, Arsenal’e yedi yaşında katıldı ve akademiden A takıma uzanan tüm basamakları kulüpte tamamladı.
- Getty Images Sport
Saka’nın Arsenal’de kupa hedefi
Saka yılın başında geleceğiyle ilgili konuşmuş ve kupa kazanma isteğini açıkça dile getirmişti. Gazetecilere şöyle demişti:
"Kazanmak istiyorum ve bunu bu arma için oynarken yapmak istiyorum. Bu oldukça net. Taraftarların beni ne kadar sevdiğini biliyorum; Salı günü oyuna girdiğimde siz de gördünüz, onlar da sevgisini gösteriyor. Aramızda iyi bir bağ var. Burada olmaktan gerçekten mutluyum ve odak noktam kazanmak. Kimsenin bir acele içinde olduğunu sanmıyorum. Sözleşmemde iki yıl daha var, yani her şey gayet sakin. Herkes ne düşündüğümü biliyor, size de söyledim zaten, o yüzden söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı."
Forvet oyuncusu 2020’de Arsenal ile FA Cup’ı kazandı ancak finalde forma giymedi. Şu anda ise hem Premier Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde lider durumda olan Arsenal’le bu sezon yeni kupalar eklemeyi umuyor.
- AFP
Arsenal kritik maçlara hazırlanıyor
Saka, İngiltere milli takımıyla görevini tamamladıktan sonra yeniden Arsenal’e döndü ve takımın önündeki zorlu maçlar için hazırlıklara başladı. Arteta’nın ekibi, Premier Lig’de pazar günü kuzey Londra derbisinde ezeli rakip Tottenham’la karşılaşacak, ardından Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile mücadele edecek. Arsenal ve Bayern, turnuvada %100 galibiyetle yoluna devam eden üç takımdan ikisi olduğu için, gelecek hafta Emirates’te bu serilerden birinin bozulması kesin görünüyor. Topçular daha sonra Premier Lig’de bir diğer zorlu karşılaşma için Chelsea deplasmanına gidecek.
Reklam