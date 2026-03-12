Goal.com
Bryan Mbeumo, Man Utd'nin genç yeteneği ile antrenman yaptıktan sonra JJ Gabriel hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı

Manchester United'ın akademisi heyecan verici yetenekler yetiştirmeye devam ediyor, ancak 15 yaşındaki JJ Gabriel kadar ilgi gören çok azı var. Michael Carrick yönetimindeki birinci takım antrenmanlarına katılan genç oyuncunun hızlı yükselişi, Bryan Mbeumo'dan büyük övgüler aldı. Takım arkadaşları, 18 yaş altı takımındaki olağanüstü performanslarının ardından onu şimdiden geleceğin süperstarı olarak görüyor.

  • U-18 tarihinden yetişkin seanslarına

    Gabriel, ilk tam sezonunda U-18 takımında 22 maçta 20 gol attı. 14 yaşında bu takımda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçen Gabriel, şu anda Carrington'da A takımla birlikte çalışıyor ve kalite farkını olağanüstü bir kolaylıkla aşabildiğini kanıtlıyor.

    Mbeumo'nun parlak değerlendirmesi

    Mbeumo, Gabriel'in gelişimine ilişkin görüşlerini paylaşan en son birinci takım oyuncusu oldu. Metro Sport aracılığıyla Zack En Roue Libre ile yaptığı röportajda Mbeumo şunları söyledi: "O güçlü, bu küçük adam güçlü. Evet, o güçlü, açıkçası gerçekten özel birisi... Sanırım 15 yaşında. Onun küçük bir çocuk olduğunu düşünüyorsunuz ama bizimle oldukça fazla antrenman yapıyor ve aslında, bu küçük adamın özel bir şeyleri olduğunu hissedebiliyorsunuz."

    Gabriel'in kendi yaşıtlarıyla oynamamasına rağmen yaptıklarının "kolay" geldiğini de ekledi: "Aslında bir tür kanat oyuncusu, driplingci ve ceza sahası önünde bile, dürüst olmak gerekirse, onun iyi olduğunu düşünüyorum."

  • Yaşının ötesinde teknik zeka

    Mbeumo ayrıca Gabriel'in kale önünde sergilediği soğukkanlılığını da övdü. "Bire bir pozisyonda bile, gençken genellikle... tereddüt edersiniz ama bence o zaten iyi bir yeteneğe sahip. Onun güzel goller attığını gördük, iyi bir şutu var. Teknik olarak da güçlü," diye konuştu.

    Gelecek için inşa etmek

    Taraftarlar onu sahada görmek için sabırsızlanırken, yaş sınırlamaları nedeniyle Gabriel'in resmi olarak A takımda ilk kez sahaya çıkması en azından 2026-27 sezonuna kadar mümkün olmayacak. Perşembe günü, kulüp Premier Lig'de ilk dörtte yer almak için Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Gabriel yine A takım antrenmanına katıldı.

