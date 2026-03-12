Getty
Bryan Mbeumo, Man Utd'nin genç yeteneği ile antrenman yaptıktan sonra JJ Gabriel hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı
U-18 tarihinden yetişkin seanslarına
Gabriel, ilk tam sezonunda U-18 takımında 22 maçta 20 gol attı. 14 yaşında bu takımda forma giyen en genç oyuncu olarak tarihe geçen Gabriel, şu anda Carrington'da A takımla birlikte çalışıyor ve kalite farkını olağanüstü bir kolaylıkla aşabildiğini kanıtlıyor.
Mbeumo'nun parlak değerlendirmesi
Mbeumo, Gabriel'in gelişimine ilişkin görüşlerini paylaşan en son birinci takım oyuncusu oldu. Metro Sport aracılığıyla Zack En Roue Libre ile yaptığı röportajda Mbeumo şunları söyledi: "O güçlü, bu küçük adam güçlü. Evet, o güçlü, açıkçası gerçekten özel birisi... Sanırım 15 yaşında. Onun küçük bir çocuk olduğunu düşünüyorsunuz ama bizimle oldukça fazla antrenman yapıyor ve aslında, bu küçük adamın özel bir şeyleri olduğunu hissedebiliyorsunuz."
Gabriel'in kendi yaşıtlarıyla oynamamasına rağmen yaptıklarının "kolay" geldiğini de ekledi: "Aslında bir tür kanat oyuncusu, driplingci ve ceza sahası önünde bile, dürüst olmak gerekirse, onun iyi olduğunu düşünüyorum."
Yaşının ötesinde teknik zeka
Mbeumo ayrıca Gabriel'in kale önünde sergilediği soğukkanlılığını da övdü. "Bire bir pozisyonda bile, gençken genellikle... tereddüt edersiniz ama bence o zaten iyi bir yeteneğe sahip. Onun güzel goller attığını gördük, iyi bir şutu var. Teknik olarak da güçlü," diye konuştu.
Gelecek için inşa etmek
Taraftarlar onu sahada görmek için sabırsızlanırken, yaş sınırlamaları nedeniyle Gabriel'in resmi olarak A takımda ilk kez sahaya çıkması en azından 2026-27 sezonuna kadar mümkün olmayacak. Perşembe günü, kulüp Premier Lig'de ilk dörtte yer almak için Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürürken, Gabriel yine A takım antrenmanına katıldı.
