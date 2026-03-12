Bryan Mbeumo, Man Utd'nin genç yeteneği ile antrenman yaptıktan sonra JJ Gabriel hakkında dürüst bir değerlendirme yaptı

Mbeumo, Gabriel'in gelişimine ilişkin görüşlerini paylaşan en son birinci takım oyuncusu oldu. Metro Sport aracılığıyla Zack En Roue Libre ile yaptığı röportajda Mbeumo şunları söyledi: "O güçlü, bu küçük adam güçlü. Evet, o güçlü, açıkçası gerçekten özel birisi... Sanırım 15 yaşında. Onun küçük bir çocuk olduğunu düşünüyorsunuz ama bizimle oldukça fazla antrenman yapıyor ve aslında, bu küçük adamın özel bir şeyleri olduğunu hissedebiliyorsunuz."

Gabriel'in kendi yaşıtlarıyla oynamamasına rağmen yaptıklarının "kolay" geldiğini de ekledi: "Aslında bir tür kanat oyuncusu, driplingci ve ceza sahası önünde bile, dürüst olmak gerekirse, onun iyi olduğunu düşünüyorum."