Borussia Dortmund, Everton'ın gözde orta saha oyuncusu için harekete geçti

SportsBoom’un haberine göre, Dortmund yaz transfer listesine Iroegbunam’ı ekledi. Bundesliga’nın dev kulübü, hem ulusal hem de Avrupa sahnesindeki mücadeleler için kadrosunu güçlendirmek istiyor ve bu enerjik orta saha oyuncusunu ideal bir aday olarak görüyor. Tüm turnuvalarda 31 maça çıkıp 3 asist yaptığı çıkış yaptığı sezonun ardından, büyük beğeni toplayan genç oyuncu birçok Şampiyonlar Ligi katılımcısının dikkatini çekti.

Stuttgart da bu oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun ilgi gösteriyor. Her iki Alman kulübü de önümüzdeki haftalarda Everton'ın kararlılığını test etmek için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Ancak Toffees, bu oyuncuyla yollarını ayırmak istemediklerini açıkça belirtti.