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Borussia Dortmund, Everton'ın gözde orta saha oyuncusu için harekete geçti
Dortmund ve Stuttgart, Everton'ın genç yıldızının peşinde
SportsBoom’un haberine göre, Dortmund yaz transfer listesine Iroegbunam’ı ekledi. Bundesliga’nın dev kulübü, hem ulusal hem de Avrupa sahnesindeki mücadeleler için kadrosunu güçlendirmek istiyor ve bu enerjik orta saha oyuncusunu ideal bir aday olarak görüyor. Tüm turnuvalarda 31 maça çıkıp 3 asist yaptığı çıkış yaptığı sezonun ardından, büyük beğeni toplayan genç oyuncu birçok Şampiyonlar Ligi katılımcısının dikkatini çekti.
Stuttgart da bu oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun ilgi gösteriyor. Her iki Alman kulübü de önümüzdeki haftalarda Everton'ın kararlılığını test etmek için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Ancak Toffees, bu oyuncuyla yollarını ayırmak istemediklerini açıkça belirtti.
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Everton, orta saha oyuncusunun geleceği konusunda kararlılığını sürdürüyor
Sözleşmesi 2027'ye kadar süren Iroegbunam konusunda şu anda tüm kozlar Everton'ın elinde. Merseyside kulübü, bu orta saha oyuncusu etrafında uzun vadeli planlarını yapıyor ve rakip takımların onu transfer etmek için yaptığı tüm girişimleri kararlılıkla engelliyor. Teknik direktör David Moyes yönetiminde, bu yetenekli genç oyuncu ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmış ve bu sezon 18 maça ilk 11'de başlamıştır.
Hem fiziksel hem de taktiksel olarak büyük ilerleme kaydeden oyuncu, takım için vazgeçilmez hale geldi. Ayrıca, oyuncunun kendisi de ayrılmak için baskı yapmıyor. Mevcut kulübünde tamamen rahat hissediyor ve kariyerinin bu kritik aşamasında, Moyes'un kendisine sürekli sağladığı garantili süreyi öncelikli olarak görüyor.
Yüksek fiyat talebi, transferin önündeki en büyük engel oluşturuyor
Satmaya isteksiz olmalarına rağmen, Everton ciddi ve mali açıdan cazip bir teklif alırsa görüşmelere açık olabilir. Oyuncunun makul maaş beklentileri nedeniyle kişisel şartların sorun teşkil etmesi pek olası görünmese de, transfer ücreti hâlâ önemli bir engel teşkil ediyor. İlgilenen herhangi bir kulüp, İngiliz ekibini satışa ikna etmek için cüzdanını iyice açmak zorunda kalacaktır.
Dortmund finansal güce sahip olabilir, ancak bu kadar yüksek bir bedeli ödemeye hazır olup olmadıklarına karar vermesi gerekiyor.
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Iroegbunam ve Dortmund için bundan sonra ne olacak?
Yaz transfer dönemi ilerledikçe durum çok yakında hız kazanabilir. Dortmund ve Stuttgart, ilgilerini resmi olarak bildirmek üzere Temmuz ayı başında Everton ile temasa geçmeyi planlıyor.
O zamana kadar orta saha oyuncusu, mevcut takımıyla hazırlıklarına devam edecek ve Bundesliga'nın dev kulüplerinden resmi bir teklif gelip gelmeyeceğini bekleyecek.