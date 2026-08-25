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Grabara WolfsburgGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Boniek: "Juventus, Grabara Vicario'dan daha güçlü, o gerçek bir kaleci"

Juventus
K. Grabara
Serie A

Eski Polonyalı orta saha oyuncusu, Juventus'un yeni kalecisi olan vatandaşı hakkında konuştu

1956 doğumlu Polonyalı Zbigniew Boniek, 1982 ile 1985 yılları arasında Juventus forması giydi. Boniek, Tuttomercatoweb radyosuna konuk oldu ve burada vatandaşı, 1999 doğumlu kaleci ve Juventus'un yeni transferi Kamil Grabara hakkında konuştu: "Grabara çok güçlü bir kaleci. Esnek bir oyuncu ve Danimarka ile Almanya'da şimdiden tecrübe kazandı. Bence Vicario'dan daha güçlü, tam anlamıyla bir kaleci".

  • Boniek, İtalya'da Roma'da da forma giymiş ve şu anda UEFA başkan yardımcılığı görevini yürüten isim olarak, şunu ekliyor: "Spalletti için üst düzey iki kalecinin bulunması kesinlikle ekstra bir değer". Wolfsburg'dan gelen Grabara, daha önce Liverpool, Aarhus, Huddersfield Town ve Kopenhag formalarını da giydi. Polonya Milli Takımı formasıyla 6 maça çıktı.

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