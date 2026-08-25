Boniek: "Juventus, Grabara Vicario'dan daha güçlü, o gerçek bir kaleci"

1956 doğumlu Polonyalı Zbigniew Boniek, 1982 ile 1985 yılları arasında Juventus forması giydi. Boniek, Tuttomercatoweb radyosuna konuk oldu ve burada vatandaşı, 1999 doğumlu kaleci ve Juventus'un yeni transferi Kamil Grabara hakkında konuştu: "Grabara çok güçlü bir kaleci. Esnek bir oyuncu ve Danimarka ile Almanya'da şimdiden tecrübe kazandı. Bence Vicario'dan daha güçlü, tam anlamıyla bir kaleci".