"Dün hissedilen bir rahatsızlığın ardından Jens Odgaard, yapılan tetkiklerden geçti ve bu kontrollerde sağ uyluğundaki fleksörlerde bir lezyon tespit edildi. İyileşme süresi 4 hafta." Böylece Danimarkalı oyuncu bir ay sahalardan uzak kalacak: 24 Ekim'de Cagliari karşısında dönmeye çalışacak, yetişememesi halinde ise bir sonraki hafta Milan maçında forma giymeyi hedefleyecek.