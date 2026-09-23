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Odgaard BolognaGetty
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Bologna'da Jens Odgaard sakatlandı: kas problemi nedeniyle 4 hafta yok

Serie A
Bologna
J. Odgaard

Bologna için kötü haber: Jens Odgaard önümüzdeki bir ay forma giyemeyecek. Eski Pescara ve Sassuolo futbolcusu Danimarkalı forvet, cumartesi günü Bologna'ya karşı oynanan maçta yaşadığı kas problemi nedeniyle sahalardan uzak kalacak.

  • Odgaard BolognaGetty

    Açıklama

    "Dün hissedilen bir rahatsızlığın ardından Jens Odgaard, yapılan tetkiklerden geçti ve bu kontrollerde sağ uyluğundaki fleksörlerde bir lezyon tespit edildi. İyileşme süresi 4 hafta." Böylece Danimarkalı oyuncu bir ay sahalardan uzak kalacak: 24 Ekim'de Cagliari karşısında dönmeye çalışacak, yetişememesi halinde ise bir sonraki hafta Milan maçında forma giymeyi hedefleyecek.

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