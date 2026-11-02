Bologna, Formula 1'in yeni dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli'yi tebrik ediyor. Casalecchio di Reno'lu Antonelli, Bologna'nın koyu taraftarı. Mercedes'in genç pilotunun 14 Mayıs 2025 gecesi şehirde korna çalarak Bologna'nın İtalya Kupası zaferi kutlamalarına katıldığı video viral olmuştu.
Bologna, sosyal medyada Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega ve Roberto Piccoli'nin Antonelli'yi elde ettiği başarıdan dolayı tebrik edip bu başarıyı birlikte kutlamaya davet ettiği bir video paylaştı.