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AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Bologna, Antonelli’yi onurlandırmak için davet ediyor: İşte tarih

Bologna
Serie A

Bologna kulübünden Formula 1'in yeni dünya şampiyonu olan genç Bolognalı pilota tebrik

Gelecek maçlar
PAR

PAR

Serie A

07 Kas 2026

BOL

BOL

Bologna, Formula 1'in yeni dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli'yi tebrik ediyor. Casalecchio di Reno'lu Antonelli, Bologna'nın koyu taraftarı. Mercedes'in genç pilotunun 14 Mayıs 2025 gecesi şehirde korna çalarak Bologna'nın İtalya Kupası zaferi kutlamalarına katıldığı video viral olmuştu.

Bologna, sosyal medyada Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega ve Roberto Piccoli'nin Antonelli'yi elde ettiği başarıdan dolayı tebrik edip bu başarıyı birlikte kutlamaya davet ettiği bir video paylaştı.

  • "Merhaba Kimi," diye başlayan Bologna'nın mesajı şöyle devam etti: "Bu inanılmaz başarından dolayı seni tebrik ediyoruz. F1 dünya şampiyonu olmak olağanüstü ve büyülü bir şey. Tüm Bologna'yı, biz Bologna taraftarlarını ve bütün İtalyanları gururlandırdın. Böyle devam etmeni, başka hedeflere ulaşmanı ve daha pek çok başarı elde etmeni diliyorum. Bologna Futbol Kulübü'ndeki herkes ve hepimiz sana sarılmak, seni gerçekten tebrik etmek istiyoruz çünkü eşsizdin. Birlikte kutlama yapmak için seni Bologna'da bekliyoruz. Haydi Kimi, sana kocaman sarılıyoruz!"

    Bologna, pilotun ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşerek stadyumda görünmeyi mi yoksa Casteldebole'de Bologna taraftarlarını daha özel bir ortamda selamlamayı mı tercih edeceğini yakın gelecekteki programına göre belirleyecek. ANSA'nın haberine göre bu, muhtemelen Formula 1 sezonunun sonunda gerçekleşecek.

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Gelecek maçlar
PAR

PAR

Serie A

07 Kas 2026

BOL

BOL