"Merhaba Kimi," diye başlayan Bologna'nın mesajı şöyle devam etti: "Bu inanılmaz başarından dolayı seni tebrik ediyoruz. F1 dünya şampiyonu olmak olağanüstü ve büyülü bir şey. Tüm Bologna'yı, biz Bologna taraftarlarını ve bütün İtalyanları gururlandırdın. Böyle devam etmeni, başka hedeflere ulaşmanı ve daha pek çok başarı elde etmeni diliyorum. Bologna Futbol Kulübü'ndeki herkes ve hepimiz sana sarılmak, seni gerçekten tebrik etmek istiyoruz çünkü eşsizdin. Birlikte kutlama yapmak için seni Bologna'da bekliyoruz. Haydi Kimi, sana kocaman sarılıyoruz!"

Bologna, pilotun ekibiyle önümüzdeki günlerde görüşerek stadyumda görünmeyi mi yoksa Casteldebole'de Bologna taraftarlarını daha özel bir ortamda selamlamayı mı tercih edeceğini yakın gelecekteki programına göre belirleyecek. ANSA'nın haberine göre bu, muhtemelen Formula 1 sezonunun sonunda gerçekleşecek.