"Bir lider olabilir" - AC Milan yıldızı Luka Modric, Real Madrid'de "olağanüstü" Jude Bellingham'ı özel olarak övdü

Modric, yalnızca teknik yeterliliğin ötesinde, Bellingham'ı egolarla dolu bir soyunma odasında öne çıkaran soyut özelliklere dikkat çekti. Tecrübeli oyun kurucu, Borussia Dortmund'un eski oyuncusunun, Bernabeu'nun parlak ışıkları altında ayakta kalmak ve gelişmek için gereken ender bir yetenek ve zihinsel güç birleşimine sahip olduğunu belirtti.

Modric sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden itibaren onda farklı bir şey gördüm, önce bir oyuncu olarak, yeteneği nedeniyle, ama aynı zamanda kişiliği nedeniyle. Lider olabilir. Bernabeu'daki insanlar, sahada her şeyini vermesini, sahada elinden gelenin tamamını ortaya koymasını takdir ediyor. Sadece yeteneğine değil, çalışma ahlakına da değer veriyorlar. Dünya Kupası'nda yaptıkları ve bu yıla nasıl başladığı inanılmaz; umarım bunu sürdürür."



