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"Bir lider olabilir" - AC Milan yıldızı Luka Modric, Real Madrid'de "olağanüstü" Jude Bellingham'ı özel olarak övdü
Bellingham ile özel bağ
Modric, AC Milan'da yeni bir sayfa açmış olabilir ancak kalbi hâlâ Real Madrid'deki gelişmelere sıkı sıkıya bağlı. Efsane orta saha oyuncusu, Jose Mourinho yönetimindeki kadronun mevcut durumu hakkında konuşurken Bellingham'ın etkisini vurgulamakta gecikmedi.
"Muhteşemler. Vinicius'un kulüple sözleşmesini yenilemesine çok sevindim; takıma kattığı her şey düşünüldüğünde, yenilememesi iyi olmazdı. Kylian inanılmaz: gol atma kolaylığı, çabukluğu ve hızı muhteşem... Ama kendime en yakın hissettiğim kişi Jude, çünkü o da benim gibi bir orta saha oyuncusu," dedi Modric, Diario AS'a verdiği röportajda.
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Doğuştan lider
Modric, yalnızca teknik yeterliliğin ötesinde, Bellingham'ı egolarla dolu bir soyunma odasında öne çıkaran soyut özelliklere dikkat çekti. Tecrübeli oyun kurucu, Borussia Dortmund'un eski oyuncusunun, Bernabeu'nun parlak ışıkları altında ayakta kalmak ve gelişmek için gereken ender bir yetenek ve zihinsel güç birleşimine sahip olduğunu belirtti.
Modric sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk günden itibaren onda farklı bir şey gördüm, önce bir oyuncu olarak, yeteneği nedeniyle, ama aynı zamanda kişiliği nedeniyle. Lider olabilir. Bernabeu'daki insanlar, sahada her şeyini vermesini, sahada elinden gelenin tamamını ortaya koymasını takdir ediyor. Sadece yeteneğine değil, çalışma ahlakına da değer veriyorlar. Dünya Kupası'nda yaptıkları ve bu yıla nasıl başladığı inanılmaz; umarım bunu sürdürür."
Vinicius ve Mbappe hak ettikleri övgüyü alıyor
Modric'in daha derin analizinin odağında Bellingham yer alsa da, Hırvat oyuncu Madrid hücumunun diğer temel direklerini övmekten geri durmadı. Vinicius Jr.'ın sözleşmesinin yenilenmesi, kulübün uzun vadeli istikrarı için kritik bir hamle olarak gösterilirken, Mbappe'nin varlığı da dünya futbolunda çok az takımın benzerini yakalayabileceği bir dikine oyun ve bitiricilik seviyesi kattı.
Tecrübeli oyuncunun açıklamaları, Real Madrid'in yeni bir taktik döneme uyum sağladığı bir zamanda geldi. Jose Mourinho'nun takımın başında olmasıyla birlikte çalışma temposu ve savunmaya katkıya verilen önem arttı; bu da Bellingham'ın bitmek bilmeyen enerjisini takım için daha da değerli hale getirdi.
- Getty Images Sport
Bernabeu mirasını sürdürmek
Bellingham'ın Bundesliga'dan transfer olduktan sonraki meteorik yükselişi tam anlamıyla sansasyonel oldu ve Modric'in kalibresindeki bir isimden böylesine büyük övgü alması, oyundaki konumunu daha da pekiştiriyor. İngiliz yıldız sadece gol ve asist katkısı vermekle kalmadı, savaşçı tavrıyla taraftarın da gözdesi hâline geldi.
Milan yıldızından gelen bu onay, meşalenin devri niteliği taşıyor ve orta saha hakimiyetinin güvenli ellerde olduğunu kabul ediyor. Sezon artık tüm hızıyla sürerken, futbol dünyasının gözleri, kendisi için belirlediği inanılmaz standardı koruyup koruyamayacağını görmek için Bellingham'ın üzerinde olmaya devam ediyor.
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