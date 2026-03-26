"Bir efsane olmak istiyorum" - Chelsea'den Moises Caicedo, Real Madrid'e transfer söylentilerine yanıt verdi

Dışarıdan gelen tüm söylentilere rağmen, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, kilit oyuncularının takımda huzurlu olduğunu ve takıma bağlılıklarını sürdürdüklerini ısrarla vurguluyor. Bu yılın başlarında Enzo Maresca’nın yerine geçen Rosenior, oyuncuların takımda kalacağına dair iyimserliğinin nedeni olarak kadrosuyla kurduğu güçlü kişisel bağları öne çıkardı.

"Oyuncularla çok, çok iyi bir ilişkim var çünkü sürekli konuşuyoruz," diye açıkladı. "Sadece futbol veya sözleşmeleriyle ilgili durumlar hakkında değil, hayatları, çocuklarının durumu, okulları hakkında da konuşuyoruz. Enzo ve diğer oyuncularla çok, çok yakın bir ilişkim var.

"Sözleşmeler ve oyuncuların nereye gitmek istedikleri konusunda, ben buraya geldiğimden beri bu kulüpte yazın burada kalmak istemediğini söyleyen tek bir oyuncu bile yok. Aslında, konuşmalarımız daha çok nasıl gelişebileceğimiz, bir grup olarak gelişmek için neler yapabileceğimiz, şu anda kazanmak için ne yapmamız gerektiği üzerine. Şu anda durumumuz bu."