Çeviri:
"Bir efsane olmak istiyorum" - Chelsea'den Moises Caicedo, Real Madrid'e transfer söylentilerine yanıt verdi
Blues'a bağlılık
Caicedo, Madrid'e olası bir transferle ilgili spekülasyonları sonlandırmış görünüyor ve Chelsea'nin gelişmekte olan projesine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Santiago Bernabéu'nun cazibesine rağmen, kulüp İngiliz futbolunun zirvesine yeniden yerleşmeyi hedeflerken, orta saha oyuncusu Stamford Bridge'deki taktik yapının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.
Hedefe odaklanmak
El Chiringuito TV'ye verdiği röportajda bu söylentilere değinen Caicedo, önceliğinin Londra'da olduğunu açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya yüksek profilli bir transferle gitmek yerine, kulübün tarihine kalıcı bir iz bırakma konusunda derin bir hırs beslediğini ifade etti.
"Şu anda kulübüme odaklanmış durumdayım. Kulübümle bir sözleşmem var ve iyi işler çıkarmak istiyorum," diyen Caicedo, "Tanrı'nın izniyle bir efsane olmak istiyorum," diye ekledi.
Orta sahada zıt gelecekler
Caicedo kalma konusunda açık sözlü davranırken, orta saha partneri Enzo Fernandez kendi geleceği hakkında biraz daha belirsiz bir açıklama yaptı. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu da Bernabeu'ya transfer olacağı yönünde söylentilere konu oluyor ve ESPN'e yaptığı son açıklamalar, olası bir ayrılığın etrafındaki spekülasyonları yatıştırmaya pek yardımcı olmadı.
Fernandez, "Herhangi bir görüşme yok. Şu anda Chelsea'ye odaklanmış durumdayım, Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz" dedi.
Rosenior kendinden emin
Dışarıdan gelen tüm söylentilere rağmen, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, kilit oyuncularının takımda huzurlu olduğunu ve takıma bağlılıklarını sürdürdüklerini ısrarla vurguluyor. Bu yılın başlarında Enzo Maresca’nın yerine geçen Rosenior, oyuncuların takımda kalacağına dair iyimserliğinin nedeni olarak kadrosuyla kurduğu güçlü kişisel bağları öne çıkardı.
"Oyuncularla çok, çok iyi bir ilişkim var çünkü sürekli konuşuyoruz," diye açıkladı. "Sadece futbol veya sözleşmeleriyle ilgili durumlar hakkında değil, hayatları, çocuklarının durumu, okulları hakkında da konuşuyoruz. Enzo ve diğer oyuncularla çok, çok yakın bir ilişkim var.
"Sözleşmeler ve oyuncuların nereye gitmek istedikleri konusunda, ben buraya geldiğimden beri bu kulüpte yazın burada kalmak istemediğini söyleyen tek bir oyuncu bile yok. Aslında, konuşmalarımız daha çok nasıl gelişebileceğimiz, bir grup olarak gelişmek için neler yapabileceğimiz, şu anda kazanmak için ne yapmamız gerektiği üzerine. Şu anda durumumuz bu."