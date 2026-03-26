Chelsea FC v AFC Ajax - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Yosua Arya

Çeviri:

"Bir efsane olmak istiyorum" - Chelsea'den Moises Caicedo, Real Madrid'e transfer söylentilerine yanıt verdi

Moises Caicedo, Real Madrid'in ilgisinin giderek artmasına rağmen, uzun vadeli geleceğini Chelsea'ye adadığını açıkladı. Ekvadorlu orta saha oyuncusu, "bir efsane" olmak istediği Stamford Bridge'de kalıcı bir miras bırakmaya odaklandığını vurguluyor.

  • Blues'a bağlılık

    Caicedo, Madrid'e olası bir transferle ilgili spekülasyonları sonlandırmış görünüyor ve Chelsea'nin gelişmekte olan projesine olan bağlılığını bir kez daha vurguladı. Santiago Bernabéu'nun cazibesine rağmen, kulüp İngiliz futbolunun zirvesine yeniden yerleşmeyi hedeflerken, orta saha oyuncusu Stamford Bridge'deki taktik yapının temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.

    • Reklam
  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Hedefe odaklanmak

    El Chiringuito TV'ye verdiği röportajda bu söylentilere değinen Caicedo, önceliğinin Londra'da olduğunu açıkça belirtti. Orta saha oyuncusu, İspanya'ya yüksek profilli bir transferle gitmek yerine, kulübün tarihine kalıcı bir iz bırakma konusunda derin bir hırs beslediğini ifade etti.

    "Şu anda kulübüme odaklanmış durumdayım. Kulübümle bir sözleşmem var ve iyi işler çıkarmak istiyorum," diyen Caicedo, "Tanrı'nın izniyle bir efsane olmak istiyorum," diye ekledi.

  • Orta sahada zıt gelecekler

    Caicedo kalma konusunda açık sözlü davranırken, orta saha partneri Enzo Fernandez kendi geleceği hakkında biraz daha belirsiz bir açıklama yaptı. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu da Bernabeu'ya transfer olacağı yönünde söylentilere konu oluyor ve ESPN'e yaptığı son açıklamalar, olası bir ayrılığın etrafındaki spekülasyonları yatıştırmaya pek yardımcı olmadı.

    Fernandez, "Herhangi bir görüşme yok. Şu anda Chelsea'ye odaklanmış durumdayım, Dünya Kupası'ndan sonra ne olacağını göreceğiz" dedi. 

  • FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Rosenior kendinden emin

    Dışarıdan gelen tüm söylentilere rağmen, Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, kilit oyuncularının takımda huzurlu olduğunu ve takıma bağlılıklarını sürdürdüklerini ısrarla vurguluyor. Bu yılın başlarında Enzo Maresca’nın yerine geçen Rosenior, oyuncuların takımda kalacağına dair iyimserliğinin nedeni olarak kadrosuyla kurduğu güçlü kişisel bağları öne çıkardı.

    "Oyuncularla çok, çok iyi bir ilişkim var çünkü sürekli konuşuyoruz," diye açıkladı. "Sadece futbol veya sözleşmeleriyle ilgili durumlar hakkında değil, hayatları, çocuklarının durumu, okulları hakkında da konuşuyoruz. Enzo ve diğer oyuncularla çok, çok yakın bir ilişkim var.

    "Sözleşmeler ve oyuncuların nereye gitmek istedikleri konusunda, ben buraya geldiğimden beri bu kulüpte yazın burada kalmak istemediğini söyleyen tek bir oyuncu bile yok. Aslında, konuşmalarımız daha çok nasıl gelişebileceğimiz, bir grup olarak gelişmek için neler yapabileceğimiz, şu anda kazanmak için ne yapmamız gerektiği üzerine. Şu anda durumumuz bu."

