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Gianluca Minchiotti
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Beş savunmacılı Juventus: Yaratıcı oyuncuların sadece 20 dakikası var, işte nedeni

Juventus
L. Spalletti
Serie A

Spalletti, Lecce'de olduğu gibi Cenova'da da küçük değişikliklerle 3-4-2-1'e dönüşebilen 3-5-2 dizilişini yeniden tercih edecek.

Juventus böylece yine 3-5-2 ile başlayacak, yarın Genoa deplasmanında da tıpkı pazar günü deplasmanda kazandığı Lecce maçında olduğu gibi. Bu kararın nasıl alındığından bağımsız olarak, Luciano Spalletti'nin sözlerine de itibar edelim: Ona göre "futbolcular ciddi ve diziliş değişikliği isteyerek saygısızlık etmiş olmazlar." Ancak dediğimiz gibi, bu konudan bağımsız olarak teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünde (güzel) hücum futbolunun öncülerinden olan Spalletti bilezorlu bir sezonun bu hassas döneminde savunmada biraz daha güvenli oynamayı tercih ediyor.


Henüz "önce gol yemeyelim" noktasında değiliz, ama buna yakınız; çünkü Lazio karşısındaki 0-3'lük gecenin hayaletleri ve ayazı hâlâ çok taze. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren sahaya beş savunma oyuncusuyla çıkmaktan başka bir şey düşünmek zor. Bu beşli büyük olasılıkla merkezde Gatti-Bremer-Lucumi, kanatlarda ise Kalulu ve Cambiaso'dan oluşacak.

  • KÜÇÜK ROTASYONLAR

    Peki sonra? Juventus maç içinde nasıl değişebilir? Spalletti, maç öncesi basın toplantısında Kerim Alajbegovic'ten yola çıkarak bunu şöyle açıklıyor: "Bosnalı oyuncu 3-5-2'de rotasyona nasıl girebilir? Bu yerinde bir konu. Çünkü 3-5-2 biraz oyunculara ilişkin değerlendirmeden yola çıkıyor ve elbette kadromuzun yapısını unutturmuyor. Farklı özelliklere sahip oyuncuları dezavantajlı duruma düşürmemek gerekiyor, çünkü çok küçük bir pozisyon değişikliğiyle 3-4-2-1'e dönüşüyor.Forvet arkasındaki iki pozisyonda herkes oynayabilir. Bunu Kolo Muani ile de yapabilirsiniz; bu yarı koridorda oynayabilir, daha çok 10 numara ya da daha çok kanat forvet olabilir. Alajbegovic de bu oyunculardan biri".


  • 20 DAKİKA

    Dolayısıyla maça bir şekilde başlayıp başka bir şekilde bitirmek mümkün. Ancak bunu köklü değişiklikler yapmadan (örneğin dörtlü savunmaya geçmeden), Spalletti'nin deyimiyle "çok küçük rotasyonlarla" gerçekleştirmek gerekiyor. Bu açıdan yedek kulübesinden oyuna gireceklerin katkısı belirleyici olacak. Spalletti yine şöyle diyor: "İleride bazı değişiklikler yapmak mümkün. Özellikle beş oyuncu değişikliği hakkını düşününce. Oynayacak 16 oyuncuyu belirlemek kolay. Önemli olan, sonradan oyuna gireceklerin oynayacağı 20 dakikayı nasıl değerlendirecekleri."


    Başka bir deyişle, önce savunma güvenliği sağlanıp risk alınmayacak; ardından maçın son bölümünde, yedek kulübesindeki teknik kaliteden yararlanılarak fark yaratılmaya çalışılacak. De Rossi'nin Genoa'sı ise böyle bir yedek kulübesine sahip olamıyor. De Rossi, Roma'da Spalletti'nin "sahadaki sağ kolu"ydu.

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