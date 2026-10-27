Beş savunmacılı Juventus: Yaratıcı oyuncuların sadece 20 dakikası var, işte nedeni

Juventus böylece yine 3-5-2 ile başlayacak, yarın Genoa deplasmanında da tıpkı pazar günü deplasmanda kazandığı Lecce maçında olduğu gibi. Bu kararın nasıl alındığından bağımsız olarak, Luciano Spalletti'nin sözlerine de itibar edelim: Ona göre "futbolcular ciddi ve diziliş değişikliği isteyerek saygısızlık etmiş olmazlar." Ancak dediğimiz gibi, bu konudan bağımsız olarak teknik direktörlük kariyerinin büyük bölümünde (güzel) hücum futbolunun öncülerinden olan Spalletti bilezorlu bir sezonun bu hassas döneminde savunmada biraz daha güvenli oynamayı tercih ediyor.





Henüz "önce gol yemeyelim" noktasında değiliz, ama buna yakınız; çünkü Lazio karşısındaki 0-3'lük gecenin hayaletleri ve ayazı hâlâ çok taze. Bu yüzden ilk dakikadan itibaren sahaya beş savunma oyuncusuyla çıkmaktan başka bir şey düşünmek zor. Bu beşli büyük olasılıkla merkezde Gatti-Bremer-Lucumi, kanatlarda ise Kalulu ve Cambiaso'dan oluşacak.