Bernardo ilk değil… Guardiola ve Mourinho’nun okulunda parlayan yıldızlar

Bernardo Silva, Manchester City’de Guardiola’nın felsefesini en iyi yansıtan isimlerden biriydi; yaratıcılık ile taktiksel disiplini bir araya getiren çok yönlü bir oyuncu olarak, kulübün İngiltere ve Avrupa’daki en parlak dönemlerinde kilit bir rol oynadı. Dokuz sezon boyunca 460 maça çıktı, bu maçlarda 76 gol attı ve 77 asist yaptı; aralarında 6 Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bulunan toplam 20 kupa kazanılmasına katkıda bulunarak, Guardiola yönetiminde en çok forma giyen ve onun sisteminde en etkili oyunculardan biri oldu.

Şimdi ise, Barcelona’ya transfer olacağına dair yoğun spekülasyonların yaşandığı günlerin ardından Bernardo sürpriz bir hamle yaptı; Mourinho’nun takımın teknik direktörlüğüne üç yıllığına atandığının açıklanmasından birkaç gün sonra, hedefi hızla Real Madrid’e yöneldi. Bernardo’nun, Luka Modrić ve Toni Kroos gibi iki ikonun ayrılmasıyla büyük ölçüde sönmüş olan Real Madrid’in orta sahasını yeniden yapılandırmada ve eski parlaklığını geri kazanmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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