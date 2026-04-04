FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga Santander

Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

Sözleşmesiz yıldızlar

2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşırken, transfer haberlerinin başını Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek oyuncular çekiyor. Rüdiger'den Lewandowski'ye kadar, futbolseverler, son yıllarda en heyecan verici ve talep gören transfer pazarlarından biri haline gelen serbest oyuncu pazarında, herhangi bir mali bedel ödemeden büyük kulüplerin dengelerini değiştirebilecek bu yıldızların nereye gideceğini merakla bekliyor.

Eski Real Madrid ve şu anki Manchester United oyuncusu Casemiro, Haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı ve ayrılmasının kesinleştiğini vurguladı. Rüdiger ve Konaté gibi diğer bazı yıldızların geleceği ise hala belirsizliğini koruyor. Real Madrid ve Barcelona da dahil olmak üzere büyük kulüpler, bu oyuncuları bedelsiz transfer etmek için durumlarını yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunun şampiyonu Inter Milan'da ise kaleci pozisyonunda değişiklikler yaşanabilir. Jan Sommer'in sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor ve sözleşmesini yenilemek için herhangi bir görüşme yapılmamışken, çok sayıda teklif alacağı görülüyor. Kalmaya karar verirse, ikinci kaleci pozisyonunda yer alırken, Tottenham'ın kalecisi Vicario, onun yerini alacak en güçlü aday olarak görülüyor.

    Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports

      Ünlü isimlerin yer aldığı bir savunma kadrosu

      Zeki Çelik'in adı pek bilinmeyebilir, ancak bu Türk bek Roma'dan ayrılabilir ve Juventus durumu yakından takip ediyor. Öte yandan, Andy Robertson'ın geleceği belirsizliğini koruyor; İskoç oyuncu henüz kararını vermedi ve sadece "Eğer bu benim son yılım olacaksa, öyle olsun" demekle yetindi.

      Savunmanın merkezinde Konaté, en öne çıkan isimlerden biri olarak listenin başında yer alıyor. Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Chelsea, oyuncunun geleceğini takip ediyor. Fransız oyuncu, Alexander-Arnold'un yaşadıklarının tekrarlanmasından endişe duyulan bir ortamda, Liverpool'un sunduğu sözleşme yenileme tekliflerine henüz yanıt vermedi.

      Konaté'nin yanı sıra, Real Madrid ile sözleşmesini yenilemeye yakın görünen Antonio Rüdiger de listede yer alıyor. Bu konunun aylar önce gündeme gelmesinin ardından, nihai kararın onun kalması yönünde olacağı görülüyor. Bu bilgi, İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.

      • Reklam
    Al Shabab v Al Ahli: Saudi Pro League

      Orta saha oyuncusu ayrılmanın eşiğinde

      Casemiro, taraftarların kararından vazgeçirmeye çalışmasına rağmen Manchester United'dan ayrılacağını açıklayarak ayrılan oyuncular listesine katıldı. Leon Goretzka da 30 yaşına basmasıyla Bayern Münih'ten ayrılacak; ancak Atlético Madrid ile ilgilendiğine dair söylentilere rağmen kaderi henüz belirsizliğini koruyor.

      Bernardo Silva ise Manchester City'den ayrılacağını açıkladı ve Barcelona'ya transfer olabileceğine dair söylentiler yeniden gündeme geldi. Frank Kessie ise Suudi Arabistan ve İtalya ligleri arasında kalacağı konusunda henüz karar vermedi.

    FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLE

      Belirsizlik ve yenilik arasında gidip gelen bir saldırı

      İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Robert Lewandowski, Barcelona'daki geleceği hakkında yaptığı belirsiz açıklamaların ardından manşetlere taşındı ve transferiyle ilgili spekülasyonları alevlendirdi.

      Öte yandan, Juventus'un forveti Vlahovic, yaklaşık 7 milyon euro karşılığında sözleşmesini yenilemeye yakın görünüyor ve yaz transfer döneminin en büyük transferlerinin merkezinde yer alan, Avrupa'nın en çok talep gören serbest oyuncular listesinde kalmaya devam ediyor.

      Bu kadro sadece tanınmış yıldızlarla sınırlı değil, herhangi bir takımda dengeleri değiştirebilecek isimleri de içeriyor. Serbest oyuncu pazarı önümüzdeki aylarda hareketlenecek ve büyük kulüpler, ister bedelsiz transferler yapmak ister kayda değer bir mali bedel ödemeden kadrolarını güçlendirmek için olsun, büyük hamlelere hazırlanıyor.