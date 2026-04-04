Bedelsiz transferler... Real Madrid ve Barcelona ikilisi altın kadronun başında

2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşırken, transfer haberlerinin başını Haziran ayında sözleşmeleri sona erecek oyuncular çekiyor. Rüdiger'den Lewandowski'ye kadar, futbolseverler, son yıllarda en heyecan verici ve talep gören transfer pazarlarından biri haline gelen serbest oyuncu pazarında, herhangi bir mali bedel ödemeden büyük kulüplerin dengelerini değiştirebilecek bu yıldızların nereye gideceğini merakla bekliyor.

Eski Real Madrid ve şu anki Manchester United oyuncusu Casemiro, Haziran ayında sona erecek sözleşmesini yenilemeyeceğini açıkladı ve ayrılmasının kesinleştiğini vurguladı. Rüdiger ve Konaté gibi diğer bazı yıldızların geleceği ise hala belirsizliğini koruyor. Real Madrid ve Barcelona da dahil olmak üzere büyük kulüpler, bu oyuncuları bedelsiz transfer etmek için durumlarını yakından takip ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunun şampiyonu Inter Milan'da ise kaleci pozisyonunda değişiklikler yaşanabilir. Jan Sommer'in sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor ve sözleşmesini yenilemek için herhangi bir görüşme yapılmamışken, çok sayıda teklif alacağı görülüyor. Kalmaya karar verirse, ikinci kaleci pozisyonunda yer alırken, Tottenham'ın kalecisi Vicario, onun yerini alacak en güçlü aday olarak görülüyor.

