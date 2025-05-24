FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Uğur Aktan

Bayern Münih’te Kulüpler Dünya Kupası öncesi yönetimin engel olamadığı dev bir kriz çıktı!

H. KaneBayern MünihBundesliga IDünya Kupası ŞampiyonasıShowbiz

Bayern Münih personeli, Harry Kane'in eşi Kate ve diğer futbolcu eşlerinin Dünya Kupası için ABD'ye uçmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

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  • Bayern, futbolcu eşlerini takıma katılmaları için davet etti
  • Kulüp seyahat masraflarını karşılayacak
  • Ancak masrafları azaltmak için personelden feragat edildi
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