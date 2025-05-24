Getty Images SportUğur AktanBayern Münih’te Kulüpler Dünya Kupası öncesi yönetimin engel olamadığı dev bir kriz çıktı!H. KaneBayern MünihBundesliga IDünya Kupası ŞampiyonasıShowbizBayern Münih personeli, Harry Kane'in eşi Kate ve diğer futbolcu eşlerinin Dünya Kupası için ABD'ye uçmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.Makaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorBayern, futbolcu eşlerini takıma katılmaları için davet ettiKulüp seyahat masraflarını karşılayacakAncak masrafları azaltmak için personelden feragat edildiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱