Bayern Münih personeli, Harry Kane'in eşi Kate ve diğer futbolcu eşlerinin Dünya Kupası için ABD'ye uçmasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor.

Makaleye aşağıda devam ediliyor Makaleye aşağıda devam ediliyor Makaleye aşağıda devam ediliyor Bayern, futbolcu eşlerini takıma katılmaları için davet etti

Kulüp seyahat masraflarını karşılayacak

Ancak masrafları azaltmak için personelden feragat edildi WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱