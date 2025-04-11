Bayern Münih, sınırsız potansiyelli 117 milyon euroluk yıldızın peşinde!

Getty ImagesUğur AktanBayern Münih, sınırsız potansiyelli 117 milyon euroluk yıldızın peşinde!J. GrealishBayern MunichTransfersBundesligaM.CityPremier LigH. KaneBayern Münih'e, Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'i transfer etmesi önerildi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorGrealish'in Man City'deki geleceği belirsizGol suskunluğunu sona erdirmek için Leicester'a karşı gol attıHamann, Bayern'in onu transfer etmesi gerektiğine inanıyorWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱