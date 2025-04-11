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Jack GrealishGetty Images
Uğur Aktan

Bayern Münih, sınırsız potansiyelli 117 milyon euroluk yıldızın peşinde!

J. GrealishBayern MunichTransfersBundesligaM.CityPremier LigH. Kane

Bayern Münih'e, Manchester City'nin yıldızı Jack Grealish'i transfer etmesi önerildi.

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  • Grealish'in Man City'deki geleceği belirsiz
  • Gol suskunluğunu sona erdirmek için Leicester'a karşı gol attı
  • Hamann, Bayern'in onu transfer etmesi gerektiğine inanıyor
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