Bayern Münih efsanesi Thomas Müller'in yeni mesleği hayrete düşürdü!

2025 yılının Ağustos ayında Vancouver Whitecaps'a bedelsiz transfer olan eski Almanya yıldızı, MLS'de "gerçek bir Muller çılgınlığı" yarattı. Alman forvet olağanüstü bir formda ve kısa sürede Kanadalı takımın kilit oyuncusu haline geldi. Sadece yedi MLS maçında yedi gol attı ve üç asist yaptı. Whitecaps formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 13 maçta toplamda dokuz gol ve dört asist gibi etkileyici bir performans sergiledi.

Ancak Müller, başarısına rağmen ayakları yere basıyor. Bayerischer Rundfunk'a verdiği demeçte, "Buraya Vancouver'ın süperstarı olmak için gelmedim. Kulübe bir şeyler geri vermek gibi bir sorumluluk hissediyorum. Stadyumun dolmasını ve şehrin dikkatini bu spora çekmek istiyoruz." Ayrıca, iletişim becerilerinin yeni ortamına uyum sağladığını şakacı bir şekilde doğrulayarak, "Merak etmeyin, Radio Müller burada da yayın yapıyor" dedi.

Şu anda odaklandığı konu, Vancouver Whitecaps'ın LAFC ile karşılaşacağı MLS Konferansı yarı finalleri. Avrupa'daki eleme formatlarına alışkın olan Muller, MLS yapısına pek aşina olmadığını itiraf etti: "Playoffların basketbol veya buz hokeyi gibi olduğunu sanıyordum. Seçme şansım olsaydı, ev ve deplasman maçlarını tercih ederdim." MLS playofflarının ilk turu, tek eleme maçlarına dönmeden önce üç maçlık seri olarak oynanıyor.

Müller'in sözleşmesi 31 Aralık'a kadar geçerli, ancak bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Önümüzdeki ay Almanya'ya geri dönmesi planlanan Muller, birçok eski Bayern meslektaşıyla "golf sohbet grubu" aracılığıyla eski kulübüyle yakın ilişkilerini sürdürüyor.