Bayern Münih efsanesi Thomas Müller'in yeni mesleği hayrete düşürdü!
Hainer'in Müller'e MLS'e geçiş ve gelecekteki liderlik konusunda tavsiyesi
Hainer, Müller ile yaptığı şaşırtıcı bir konuşmayı doğruladı. Bu konuşmada, tecrübeli forvet oyuncusuna Bayern'de gelecekte liderlik rolüne hazırlanmak için Major League Soccer'a transfer olmasını tavsiye etti. Abendzeitung'a konuşan Hainer, "Ayrılığı kesinleştikten sonra Thomas Muller ofisime geldi. Onunla yaptığım kişisel görüşmede, ileride spor alanında bir iş isterse MLS'ye transfer olması gerektiğini söyledim" dedi.
Bu tavsiye, Müller'in futbol kariyerinden sonraki stratejik vizyonunu vurguluyor ve Bavyera kulübüne olası bir dönüş öncesinde deneyimini genişletmeyi amaçlıyor. Hainer ayrıca, Müller'in Bayern'e operasyonel bir pozisyonda geri dönme yolunun açık olduğunu açıkça belirtti. Hainer, "Bizim için operasyonel olarak çalışabilir. Marka elçisi olabilir. Hatta bir gün benim yerime geçebilir" diyerek Bayern'in efsanevi oyuncusuna verdiği büyük değeri vurguladı.
Bu görüş, geçen ay Müller'in Kuzey Amerika'ya transferini destekleyen ve eski oyuncuların Bayern'de liderlik rollerini üstlenmelerini istediğini belirten denetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin önceki yorumlarını yansıtıyor.
Vancouver Whitecaps'ta 'Müller heyecanı'
2025 yılının Ağustos ayında Vancouver Whitecaps'a bedelsiz transfer olan eski Almanya yıldızı, MLS'de "gerçek bir Muller çılgınlığı" yarattı. Alman forvet olağanüstü bir formda ve kısa sürede Kanadalı takımın kilit oyuncusu haline geldi. Sadece yedi MLS maçında yedi gol attı ve üç asist yaptı. Whitecaps formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 13 maçta toplamda dokuz gol ve dört asist gibi etkileyici bir performans sergiledi.
Ancak Müller, başarısına rağmen ayakları yere basıyor. Bayerischer Rundfunk'a verdiği demeçte, "Buraya Vancouver'ın süperstarı olmak için gelmedim. Kulübe bir şeyler geri vermek gibi bir sorumluluk hissediyorum. Stadyumun dolmasını ve şehrin dikkatini bu spora çekmek istiyoruz." Ayrıca, iletişim becerilerinin yeni ortamına uyum sağladığını şakacı bir şekilde doğrulayarak, "Merak etmeyin, Radio Müller burada da yayın yapıyor" dedi.
Şu anda odaklandığı konu, Vancouver Whitecaps'ın LAFC ile karşılaşacağı MLS Konferansı yarı finalleri. Avrupa'daki eleme formatlarına alışkın olan Muller, MLS yapısına pek aşina olmadığını itiraf etti: "Playoffların basketbol veya buz hokeyi gibi olduğunu sanıyordum. Seçme şansım olsaydı, ev ve deplasman maçlarını tercih ederdim." MLS playofflarının ilk turu, tek eleme maçlarına dönmeden önce üç maçlık seri olarak oynanıyor.
Müller'in sözleşmesi 31 Aralık'a kadar geçerli, ancak bir yıl daha uzatma opsiyonu var. Önümüzdeki ay Almanya'ya geri dönmesi planlanan Muller, birçok eski Bayern meslektaşıyla "golf sohbet grubu" aracılığıyla eski kulübüyle yakın ilişkilerini sürdürüyor.
Kompany, Bayern başkanından övgü aldı
Başkan Hainer, Bayern'in şu anki teknik direktörü Vincent Kompany'yi de övgüyle bahsederek, onu kulüp için "şanslı bir seçim" olarak nitelendirdi. Kompany'nin liderlik tarzı, kulüp yönetimi ve oyuncular arasında büyük yankı uyandırdı. "O, kendini asla ön plana çıkarmayan, aksine takımı ön plana çıkaran biridir. Oyuncular da ona bunun karşılığını veriyor" dedi Hainer. Ayrıca Kompany'nin kulüpte yeni bir başarı dönemini başlatabileceğine inandığını belirterek, "Kompany'nin rekor şampiyonda yeni bir dönem başlatabileceğine de inanıyorum" dedi.
Kompany, Bayern'i bu sezon yenilgisiz bir başlangıca taşıdı, bu da kulüpteki son teknik direktör değişiklikleriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Hainer, Julian Nagelsmann'ın olası dönüşünün zamanlaması hakkında yorumda bulunarak, şu anda milli takımda deneyim kazanan eski Bayern teknik direktörü için bunun "çok erken" olacağını öne sürdü. "O çok iyi bir teknik direktör olacak, buna eminim. Şu anda milli takımda bu deneyimi kazanıyor."
Bayern için bundan sonra ne olacak?
Bayern Münih için yakın gelecek, Kompany yönetiminde güçlü iç saha ve Avrupa kampanyasını sürdürmek anlamına geliyor. Hainer dahil kulübün yönetimi, Müller'in oyuncu olarak değil de başka bir görevle geri dönmesi için zemin hazırlıyor gibi görünüyor ve bu da kulüp efsanelerini uzun vadeli yapılarına entegre etme konusundaki net niyetlerini gösteriyor.
Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde zirvede yer alan takım, hafta sonu Union Berlin ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, uluslararası ara sonrası ilk maçında Freiburg'u yenerek toparlanmaya çalışacak. Birkaç gün sonra ise Londra'da Avrupa'nın güçlü takımlarından Arsenal ile karşılaşacak.
