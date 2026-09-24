Sky Sports News'e göre Bayern Münih, ocak ayında Barcelona'nın hücumcu orta sahası için olası bir hamle hazırlığında. Bavyera ekibi, Jamal Musiala ve Michael Olise'ye rakip kulüplerin artan ilgisi nedeniyle yeni bir forvet için kapsamlı alternatif planlar yapıyor. İddiaya göre Katalan ekibinin kararlılığını test etmek için 80 milyon euro civarında ilk bir teklif hazırlıyorlar.

Olmo, RB Leipzig'de Almanya'da geçirdiği başarılı dört buçuk yılın ardından Barcelona'ya sadece yaz aylarında katıldı. Ancak Bundesliga'da kendini kanıtlamış olması, onu Alman devleri için cazip bir seçenek haline getiriyor.



