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Bayern Münih, Barcelona orta saha oyuncusu Dani Olmo için ocak ayında dev bir transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor
Bayern Münih, Barcelona'nın oyun kurucusu için ocak transferini hedefliyor
Sky Sports News'e göre Bayern Münih, ocak ayında Barcelona'nın hücumcu orta sahası için olası bir hamle hazırlığında. Bavyera ekibi, Jamal Musiala ve Michael Olise'ye rakip kulüplerin artan ilgisi nedeniyle yeni bir forvet için kapsamlı alternatif planlar yapıyor. İddiaya göre Katalan ekibinin kararlılığını test etmek için 80 milyon euro civarında ilk bir teklif hazırlıyorlar.
Olmo, RB Leipzig'de Almanya'da geçirdiği başarılı dört buçuk yılın ardından Barcelona'ya sadece yaz aylarında katıldı. Ancak Bundesliga'da kendini kanıtlamış olması, onu Alman devleri için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Barcelona'da forma rekabeti kızışıyor
Bayern'in güçlü ilgisine rağmen Olmo, teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki mevcut projesine sıkı sıkıya bağlı kalmayı sürdürüyor. Oyuncunun İspanyol ekibiyle sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor; bu da Barcelona'nın yakın geleceği üzerinde tam kontrole sahip olduğu anlamına geliyor.
Düzenli olarak ilk 11'de yer almak bu sezon zorlayıcı oldu; zira Olmo, Fermin Lopez, Pedri ve Lamine Yamal gibi takım arkadaşlarıyla forma için yoğun bir rekabet içinde bulunuyor. Flick'in hücum orta saha rollerinde elinde birkaç mükemmel alternatif var ve bu da kadro içindeki rekabeti son derece sert hale getiriyor. Buna rağmen Olmo, hızlı bir ayrılık aramak yerine yeri için savaşmaya kararlı.
Önerilen transfer anlaşmasının mali ayrıntıları
Ortaya atılan iddialar, Bayern'in €80m'ye kadar çıkabilecek bir teklif sunabileceğini gösteriyor. Bu denli büyük bir mali harcama, bu anlaşmayı gelecek transfer döneminin en büyük hamlelerinden biri haline getirecektir. Münih ekibi, yüksek profilli olası ayrılıklara karşı hazırladığı alternatif planlar kapsamında hücum hattına ek seçenekler arıyor.
Bu nedenle Olmo, kulübün iç kısa listesinde üst sıralara yükseldi. Bu büyüklükte bir teklif Barcelona'yı müzakere masasına oturtabilecek olsa da, şu anda iki kulüp arasında resmi görüşmeler yapıldığına dair herhangi bir doğrulama yok. Bayern şimdi bu dev mali pakete tamamen bağlı kalıp kalmamaya karar vermek zorunda.
- AFP
Dani Olmo ve Bayern Münih için sırada ne var?
Barcelona, önümüzdeki aylarda hem yurt içi hem de Avrupa’daki mücadelesinde Olmo’ya güvenmeye devam edecek. Bu arada Bayern, kış transfer stratejisini netleştirirken Musiala ve Olise’nin performanslarını yakından takip edecek. Alman kulübü €80m’luk teklifini resmen sunarsa, Blaugrana yönetimi ocak transfer dönemi açılmadan önce büyük bir ikilemle karşı karşıya kalacak.
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