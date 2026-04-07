Bato, Ancelotti ile olan ilişkisi hakkında: Köpeğine benim adımı verdi

Ancelotti ile olan ilişkisi hakkında konuşan Pato, Milano'da uyum sağlamasına en çok yardımcı olan kişinin bu deneyimli İtalyan teknik direktör olduğunu söyledi.

İkisi arasındaki iletişimin hala devam ettiğini ve yakın bir ilişki içinde olduklarını vurgulayan Bato, bunun kanıtı olarak şunları söyledi: "Ancelotti köpeğine Bato adını verdi, o kadar yakındık."

"Ancelotti'yi sadece bir teknik direktörden daha fazlası olarak görüyorum, o bir dost, bir baba. Milano'dayken 17 yaşındaydım. Oraya vardığımda Milanello'nun kapısına geldi, elimi tuttu ve 'Tamam, içeri gir, seni diğer oyunculara tanıtmak istiyorum' dedi."

Ve şöyle devam etti: "Her oyuncuyla konuştu ve 'Arkadaşlar, bu Batu' dedi. Onlar da 'Merhaba Batu, iyi şanslar, biz senin için buradayız' dediler."

Ve şöyle dedi: "Bu yüzden Ancelotti'nin sadece bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu düşünüyorum, o asil bir adam."

Pato, Ancelotti'nin en büyük futbol antrenörleri arasında yer aldığına hiç şüphe duymuyor ve bu konuda şöyle dedi: "Benim için o, gelmiş geçmiş en iyi antrenör."