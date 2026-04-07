Paris Saint-Germain FC v AC Milan - Dubai Challenge CupGetty Images Sport

Bato, Ancelotti ile olan ilişkisi hakkında: Köpeğine benim adımı verdi

Eski Rossoneri yıldızı en güzel anılarını yad ediyor

Eski Milan yıldızı Alexandre Pato, deneyimli teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yönetiminde parladığı Rossoneri'deki altın dönemine dair bazı perde arkasını anlattı.

Pato, CBS Sports Golazo ile yaptığı özel röportajda Milan'da geçirdiği zamanlar ve emeklilik sonrası hayatı hakkında derinlemesine konuştu.

Pato, 2007 yılında henüz bir gençken Milan'a katıldı, 2009'da Altın Genç ödülünü kazandı ve 2010-11 sezonunda İtalya Şampiyonluğu'nu elde etti.

    Böylesine prestijli bir kulübe bu kadar genç yaşta katılmak her zaman kolay bir geçiş olmadı, diye açıkladı Pato: "Milano'ya geldiğimde, soyunma odasına tek başıma girdim."

    Ve ekledi: "Soyunma odasındaki fotoğrafları ve isimleri gördüm ve hayrete düştüm: Kaka, Seedorf, Pirlo, Gattuso, Maldini, Ronaldo da vardı, 'Vay canına' dedim... Muhteşem bir şeydi."

  • Köpeğine benim adımı verdi

    Ancelotti ile olan ilişkisi hakkında konuşan Pato, Milano'da uyum sağlamasına en çok yardımcı olan kişinin bu deneyimli İtalyan teknik direktör olduğunu söyledi.

    İkisi arasındaki iletişimin hala devam ettiğini ve yakın bir ilişki içinde olduklarını vurgulayan Bato, bunun kanıtı olarak şunları söyledi: "Ancelotti köpeğine Bato adını verdi, o kadar yakındık."

    "Ancelotti'yi sadece bir teknik direktörden daha fazlası olarak görüyorum, o bir dost, bir baba. Milano'dayken 17 yaşındaydım. Oraya vardığımda Milanello'nun kapısına geldi, elimi tuttu ve 'Tamam, içeri gir, seni diğer oyunculara tanıtmak istiyorum' dedi."

    Ve şöyle devam etti: "Her oyuncuyla konuştu ve 'Arkadaşlar, bu Batu' dedi. Onlar da 'Merhaba Batu, iyi şanslar, biz senin için buradayız' dediler."

    Ve şöyle dedi: "Bu yüzden Ancelotti'nin sadece bir teknik direktörden daha fazlası olduğunu düşünüyorum, o asil bir adam."

    Pato, Ancelotti'nin en büyük futbol antrenörleri arasında yer aldığına hiç şüphe duymuyor ve bu konuda şöyle dedi: "Benim için o, gelmiş geçmiş en iyi antrenör."