Bastoni ve "İtalyanlara olan borcu": dörtlü savunmada da geleceğin parçası olacak mı?

Alessandro Bastoni, Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sının Belçika karşısındaki ilk felaket maçında cezası nedeniyle yoktu ve İtalya savunma aşamasında fazlasıyla zorlandı. Kaçınılmaz olarak Interli stoperi yeniden Zenica'ya götüren bu bir maçlık ceza, Bosna karşısında gördüğü kırmızı karttan kaynaklandı; o kart, dönemin Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya'sını Dünya Kupası'na gidememesine yol açan hayal kırıklığına sürüklemişti.
O şok geceden altı ay ve dokuz dakika sonra, 1999 doğumlu stoper kendini yeniden buldu ve bu kez, ona mutlak surette ihtiyaç duyan ve savunmadaki geleceğini mecburen onun üzerine kurmak zorunda olan Milli Takım'ın lideri olarak yeniden ortaya çıktı.