Bastoni ve "İtalyanlara olan borcu": dörtlü savunmada da geleceğin parçası olacak mı?

Cezasını tamamlayan Mancini, Bastoni'yi aldı ve onu hemen dörtlü savunmasının sol stoper bölgesine geri yerleştirdi; bir yanında saf bir bek, diğer yanında ise kendisinden daha fiziksel bir stoper vardı (Scalvini'nin performansı olumlu olsa da Interli oyuncununkinin seviyesine çıkamadı).





Ortaya çıkan performans, ilk yarının 9. dakikasında maçı açan ve kısa sürede koordinasyon sağlayıp kayarak yaptığı vuruşla topu üst direğin altına gönderdiği o iç rahatlatan golden çok daha fazlasını ifade ediyor. Ancak daha da önemlisi, onun oyun okumalarından doğan savunma güvenilirliğiydi; Scalvini de onu takip etti ve savunma hattını uzun zamandır görülmeyen bir kişilikle yönetti.