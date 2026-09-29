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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Bastoni ve "İtalyanlara olan borcu": dörtlü savunmada da geleceğin parçası olacak mı?

İtalya
A. Bastoni
Inter
Türkiye - İtalya
Türkiye
UEFA Nations League A

İtalyan savunmacı, sonunda Inter’de görülen seviyesine milli takımda da geri döndü.

Alessandro Bastoni, Roberto Mancini'nin yeni İtalya'sının Belçika karşısındaki ilk felaket maçında cezası nedeniyle yoktu ve İtalya savunma aşamasında fazlasıyla zorlandı. Kaçınılmaz olarak Interli stoperi yeniden Zenica'ya götüren bu bir maçlık ceza, Bosna karşısında gördüğü kırmızı karttan kaynaklandı; o kart, dönemin Gennaro Gattuso yönetimindeki İtalya'sını Dünya Kupası'na gidememesine yol açan hayal kırıklığına sürüklemişti.

O şok geceden altı ay ve dokuz dakika sonra, 1999 doğumlu stoper kendini yeniden buldu ve bu kez, ona mutlak surette ihtiyaç duyan ve savunmadaki geleceğini mecburen onun üzerine kurmak zorunda olan Milli Takım'ın lideri olarak yeniden ortaya çıktı.

  • Sadece gol değil

    Cezasını tamamlayan Mancini, Bastoni'yi aldı ve onu hemen dörtlü savunmasının sol stoper bölgesine geri yerleştirdi; bir yanında saf bir bek, diğer yanında ise kendisinden daha fiziksel bir stoper vardı (Scalvini'nin performansı olumlu olsa da Interli oyuncununkinin seviyesine çıkamadı).


    Ortaya çıkan performans, ilk yarının 9. dakikasında maçı açan ve kısa sürede koordinasyon sağlayıp kayarak yaptığı vuruşla topu üst direğin altına gönderdiği o iç rahatlatan golden çok daha fazlasını ifade ediyor. Ancak daha da önemlisi, onun oyun okumalarından doğan savunma güvenilirliğiydi; Scalvini de onu takip etti ve savunma hattını uzun zamandır görülmeyen bir kişilikle yönetti.

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  • “İtalyanlara olan borç”

    Bastoni, Zenica'nın ve Bosna karşısında yaşanan elenişin ardından - belki de haklı olarak - İtalya'nın başarısızlığının günah keçisi olarak görüldü ve seçildi. Ancak dün Türkiye'de ortaya koyduğu performans, önümüzdeki 4 yıllık dönemde İtalya'yı ait olduğu yere taşıması gereken yeniden doğuşun ilk sinyali oldu.


    Maçın ardından konuşan stoper, tesadüf değil ki, bu başarısızlığın yükünü omuzlarına aldı ve İtalya taraftarlarıyla ilişkisini sadece sahadaki performansıyla değil, sözleriyle de onarmaya çalıştı. Şu sözleri de tam olarak bu yönde: "Benim için her seferinde o geceyi yeniden düşünmemek imkansız. En azından önümüzdeki 4 yıl boyunca tüm İtalyanlara karşı borçlu olacağım. En dip noktaya vurduğumuzu biliyoruz ama genç bir grubuz ve yeniden başlamak istiyoruz. Sadece biraz denge ve sabır istiyorum".

  • Gelecek, dörtlü savunmada da var

    Liderden sözler - uzun süredir gençlere yol gösterebilecek birinin arandığı bu soyunma odasında, hiç de sıradan olmayan sözler - Bastoni'yi bugün ve gelecek için mutlak bir güvence rolüne taşıyor. Eski Atalanta savunmacısı sorumluluk aldı, gençler için sabır istedi ve taraftarlardan hedefi gençlere değil, kendisine ve diğer tecrübeli isimlere çevirmelerini istedi; çünkü gençlerin coşkuya ve pozitifliğe ihtiyacı var.


    Bu nedenle Bastoni'nin hem karakter anlamında hem de sahada merkezi bir rol üstlenmesi gerekecek. Bir kez daha, fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olduğunda, dörtlü savunma hattında da ayakta kalabildiğini gösterdi. Belki dün akşam görülen Scalvini'den biraz daha sert bir stoperle yan yana, belki Calafiori'yi kalıcı olarak sola kaydırıp Dimarco'yu orta saha ile hücum hattı arasına çıkararak (bu ikilemi çözmek Mancini'ye kalacak) ama kesinlikle artık onun uyum sağlaması gerekliliği konusunda hiçbir şüphe olmadan.

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