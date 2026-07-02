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CM Grafica Inter Bastoni 2026 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Bastoni sarsılmış ve tedirgin: Inter’den gelen telefon, Real Madrid ile durum ne olacak?

Inter
S. Bastoni
A. Bastoni

Nerazzurri’nin savunma oyuncusu son derece zor bir dönemden geçiyor; kulüp ise onun yanında

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, geçen Salı günü Bastoni’ye soruşturma bildirimi ulaştığında, futbolcu ailesiyle birlikte Puglia’da tatildeydi. Dün akşam Milano’ya döndü; başına gelen bu olaydan dolayı oldukça sarsılmıştı. Bu, Şubat ortasından itibaren “iyi çocuk” imajını zedeleyen 2026 yılının en son talihsizliği. Altı yıl önce meydana gelen bu olay (ki Bastoni bu olaydan hemen uzak durduğunu belirterek, yakınlarına olayın içindeki 17 yaşındaki kızla ya da para karşılığında ilişkiye girdiği diğer reşit olmayan kızlarla hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi), hakkında hesap vermesi gereken bir durum olmakla birlikte savcılar bu konuyu derinlemesine araştırmayı planlıyor.


Bu mesele resmi olarak Inter'i ilgilendirmiyor ancak gazetenin aktardığına göre kulüp, Bastoni'yi telefonla arayarak özel olarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu hızlı iletişimlerin anlamı, kulübün onu yalnız bırakmayacağı ve onun yanında olduğu yönündedir.



  • Ve ileriye baktığımızda, İspanya’dan Real Madrid’in kendisine yönelik yoğun ilgisiyle ilgili haberlerin gelmeye devam ettiği bir yaz transfer dönemi olmasına rağmen, takımdan kovulmayacağı da belirtiliyor. Gazzetta'da yer alan habere göre tutum her zamanki gibi: Eğer bir transfer fırsatı ortaya çıkarsa bu konu birlikte tartışılacak; zira Inter tarafında bu konuda herhangi bir engel bulunmuyor, ancak aynı zamanda onun gibi bir oyuncuyu transfer piyasasına sürmeye de gerek yok. Soruşturma bildiriminin gönderilmesinden önceki son saatlerde Real Madrid’in yoğun ilgisinden söz ediliyordu, ancak şu ana kadar İspanya’dan resmi bir teklif gelmedi.


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