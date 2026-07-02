Bastoni sarsılmış ve tedirgin: Inter’den gelen telefon, Real Madrid ile durum ne olacak?

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, geçen Salı günü Bastoni’ye soruşturma bildirimi ulaştığında, futbolcu ailesiyle birlikte Puglia’da tatildeydi. Dün akşam Milano’ya döndü; başına gelen bu olaydan dolayı oldukça sarsılmıştı. Bu, Şubat ortasından itibaren “iyi çocuk” imajını zedeleyen 2026 yılının en son talihsizliği. Altı yıl önce meydana gelen bu olay (ki Bastoni bu olaydan hemen uzak durduğunu belirterek, yakınlarına olayın içindeki 17 yaşındaki kızla ya da para karşılığında ilişkiye girdiği diğer reşit olmayan kızlarla hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi), hakkında hesap vermesi gereken bir durum olmakla birlikte savcılar bu konuyu derinlemesine araştırmayı planlıyor.





Bu mesele resmi olarak Inter'i ilgilendirmiyor ancak gazetenin aktardığına göre kulüp, Bastoni'yi telefonla arayarak özel olarak onu sakinleştirmeye çalıştı. Bu hızlı iletişimlerin anlamı, kulübün onu yalnız bırakmayacağı ve onun yanında olduğu yönündedir.







