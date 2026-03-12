Bastoni'nin Inter için değeri: fiyatı, sözleşmesi ve Barcelona'nın ilgisi

Bastoni, Haziran 2028'e kadar Inter ile sözleşmesi var. Oyuncu, Nerazzurri'nin renklerine çok bağlı ve şimdilik sadece sezonun sonuna odaklanmak istiyor. La Gazzetta dello Sport, Inter'in stoper için en az 70 milyon euro değer biçtiğini ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate almayacağını yazıyor. Bastoni'nin maaşı, takımın en yüksek maaşlarından biri ve sezon başına net 5,5 milyon euro civarında. Ausilio ve Marotta'nın önümüzdeki aylarda oyuncuya sözleşme yenileme teklifinde bulunmayı değerlendirmeleri de ihtimal dışı değil.