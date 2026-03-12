Sezonun bitmesine birkaç ay kala, kulüpler yaz transfer piyasasını planlamaya başlıyor ve Barcelona'da savunmayı güçlendirmeye özel bir önem veriliyor. İspanyol kulübünün yaz transferi için olası hedefler listesinde yer alan oyuncular arasında, Inter'de forma giyen ve Gattuso'nun milli takımında ilk 11'de yer alan 1999 doğumlu Alessandro Bastoni'nin adı da bulunuyor. Transfer dedikoduları Nerazzurri taraftarlarını endişelendiriyor. İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre, Barça ilk ön araştırmasını yaptı.
Çeviri:
Bastoni'nin Inter için değeri: fiyatı, sözleşmesi ve Barcelona'nın ilgisi
INTER'İN BASTONI İÇİN TALEBİ
Bastoni, Haziran 2028'e kadar Inter ile sözleşmesi var. Oyuncu, Nerazzurri'nin renklerine çok bağlı ve şimdilik sadece sezonun sonuna odaklanmak istiyor. La Gazzetta dello Sport, Inter'in stoper için en az 70 milyon euro değer biçtiğini ve bu rakamın altındaki teklifleri dikkate almayacağını yazıyor. Bastoni'nin maaşı, takımın en yüksek maaşlarından biri ve sezon başına net 5,5 milyon euro civarında. Ausilio ve Marotta'nın önümüzdeki aylarda oyuncuya sözleşme yenileme teklifinde bulunmayı değerlendirmeleri de ihtimal dışı değil.
BARSELONA'NIN DİĞER HEDEFLERİ
Daha önce de belirtildiği gibi, Bastoni, Barcelona'nın ilgisini çeken tek isim değil. Inter'in savunma oyuncusu, onu altta oyun kurmak için ideal profillerden biri olarak gören Flick'in ilgisini çekiyor, ancak yönetim başka profilleri de değerlendiriyor: En çok beğenilen oyuncular arasında Manchester City'den 2002 doğumlu Josko Gvardiol ve Sporting Lizbon'dan 2001 doğumlu Gonçalo Inacio bulunuyor. Hedefin savunmayı gençleştirmek olduğu düşünülürse, savunmaya birden fazla takviye gelmesi de ihtimal dışı değil.