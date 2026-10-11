AFP
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Başbakan Andy Burnham, Manchester City’nin sahipleriyle yaptığı görüşmelerin kayıtlarını yayımlama sözü verdi
Başbakan üzerindeki baskı artıyor
Burnham, Manchester City'nin Abu Dabili sahiplerinin kulübü satması hâlinde endişe duyacağını söylemesinin ardından sert tepkilerle karşılaştı. Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin, düzmece sözleşmeler kullanarak futbol faaliyetlerine gizlice 830 milyon sterlinden fazla para aktardığını ve dokuz yıllık bir dönemde kuralları ihlal ettiğini tespit etti.
Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, bunun üzerine Burnham'ı belediye başkanı olarak kulüple daha önce yürüttüğü çalışmalara ilişkin her şeyi yayımlamaya çağırdı. Burnham'ın belediye başkanlığı döneminde kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak ile fotoğrafının çekilmiş olması, ikisi arasındaki ilişki konusunda tam şeffaflık taleplerine yol açtı.
- Getty Images Sport
Burnham, toplantılar konusunda tam şeffaflık sözü verdi
The Rest Is Politics podcast’ine konuşan Burnham, kendisinden istenen bilgileri açıklayacağını doğruladı. Burnham şunları söyledi: “Muhalefet lideri benden toplantılarımın ayrıntılarını yayımlamamı istedi. Bunu memnuniyetle yapacağım. Büyük Manchester Belediye Başkanı olarak önceki görevimde onlarla birlikte yürüttüğüm çalışmalara ilişkin yaptığım her şeyi açıkça paylaşacağım. Yaptığım toplantıların hiçbiri yakın zamanda değildi. Aslında yalnızca bir önemli toplantı yaptım, o da 2021’deydi. Bu doğru ve hepsini paylaşacağım.”
Futbolla ilgili konuları bölgesel yatırımdan ayırmak
Burnham, Greater Manchester'a Körfez'den yatırım çekmenin şu anda İngiliz futbolunu saran hile skandalından tamamen farklı olduğu konusunda ısrarcı. Podcast röportajında görüşünü şöyle açıkladı: “Ancak futbolla ilgili meseleler ciddi ve ele alınmaları gerekiyor. Süreç bağımsız ve kendi seyrinde ilerlemeli. Ama bence herkes yatırım konularını futbolla ilgili meselelerden ayrı tutmalı çünkü bunlar aynı şey değil.”
Bu arada, suçsuz olduğunu savunmayı sürdüren Manchester City, pazar günü Anfield'da Liverpool'u 3-0 yenerek sahaya döndü.
- Getty Images Sport
Manchester City'yi şimdi ne bekliyor?
Burnham pazartesi günü görüşme kayıtlarını yayımlamaya hazırlanırken siyasi ve diplomatik gerilim yüksek seyrediyor. Manchester City, suçlu bulunduğu karara resmen itiraz etti. İtiraz şimdi ayrı bir bağımsız itiraz kurulu tarafından değerlendirilecek. Ağır cezalar resmen kesinleşene kadar kulüp, Premier League mücadelesini her zamanki gibi sürdürecek.
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