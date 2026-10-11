Burnham, Manchester City'nin Abu Dabili sahiplerinin kulübü satması hâlinde endişe duyacağını söylemesinin ardından sert tepkilerle karşılaştı. Bağımsız bir komisyon kısa süre önce Manchester City'nin, düzmece sözleşmeler kullanarak futbol faaliyetlerine gizlice 830 milyon sterlinden fazla para aktardığını ve dokuz yıllık bir dönemde kuralları ihlal ettiğini tespit etti.

Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, bunun üzerine Burnham'ı belediye başkanı olarak kulüple daha önce yürüttüğü çalışmalara ilişkin her şeyi yayımlamaya çağırdı. Burnham'ın belediye başkanlığı döneminde kulüp başkanı Khaldoon Al-Mubarak ile fotoğrafının çekilmiş olması, ikisi arasındaki ilişki konusunda tam şeffaflık taleplerine yol açtı.