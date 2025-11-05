Getty
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick takıma veda etmeye hazırlanıyor
Flick’te sabırlar tükeniyor: Barcelona’da ipler geriliyor
Barcelona’da sezon sonu bir dönemin sona erebileceği konuşuluyor. Hansi Flick’in görev süresi, beklenenden çok daha erken bitebilir. İspanyol gazetesi ABC’nin haberine göre Alman teknik direktör, sezon sonunda görevinden ayrılma kararını teknik ekibiyle paylaştı. Flick’in “çok yorgun” hissettiği ve takım içindeki atmosferin kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.
Barcelona’da üç yıllık bir proje hayal eden Flick, oyuncular arasındaki profesyonellik ve birlik duygusunun giderek zayıflamasından şikâyetçi. Alman teknik direktör, bazı futbolcuların “kendilerini zirvede gördüklerini ve kulübü bir bütün olarak düşünmek yerine bireysel çıkarlarını öne çıkardıklarını” düşünüyor.
Sorunun yalnızca saha sonuçlarıyla ilgili olmadığını, daha çok soyunma odasında kökleşmiş bir kültürel problem haline geldiğini dile getiren Flick, futbolcuların sosyal medyaya ve şöhrete fazlasıyla odaklandığını savunuyor. Teknik heyetle bu durumu aylardır değerlendiren Flick’in, artık takımın zihinsel yapısını değiştirebileceğine inanmadığı ifade ediliyor.
- Getty Images Sport
Yamal krizi bardağı taşırdı
Flick’in hayal kırıklığının merkezinde ise genç yıldız Lamine Yamal bulunuyor. 18 yaşındaki futbolcunun olağanüstü yeteneğine rağmen, saha dışı davranışları ve kulübün kendisine tanıdığı ayrıcalıklar teknik ekibi rahatsız etmiş durumda.
Yamal’ın Real Madrid yenilgisinin ardından takımla birlikte dönmek yerine Milano’ya uçması, sakatlığı sırasında reklam çekimlerine katılması ve bazı seyahatlerde özel muamele görmesi Flick’in tepkisini çekti. Hatta personel için ayrılmış golf arabalarını kullanması ve yemeklerde ayrı masada oturması gibi küçük görünen ayrıntılar bile takım içi eşitlik algısını zedeledi.
Genç oyuncunun El Clasico öncesi Twitch yayınında Real Madrid için söylediği “Hırsızlık yapıyorlar, sonra da şikâyet ediyorlar” sözleri ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu açıklama Madrid cephesini kızdırırken, kulüp içinde de ciddi rahatsızlık yarattı.
Yamal’ın son dönemdeki özel hayatıyla ilgili gündemler -özellikle şarkıcı Nicki Nicole ile ayrılığı- Flick’in gözünde odak kaybının göstergesi olarak yorumlanıyor. Alman teknik direktör, oyuncusunun pubalji sorununu bile yeterli özveri göstermemesiyle ilişkilendiriyor.
Flick’in defalarca basın toplantılarında “takım yerine yalnızca Yamal’ın konuşulmasından” rahatsız olduğu, bu konuyu kulüp yönetiminden Joan Laporta’nın yakın çevresine kadar ilettiği bildirildi. Ancak yönetimin bu duruma karşı fazla yumuşak kalması, Flick’in sabrını taşırdı.
Ayrı düşen vizyonlar: Flick’in disiplini, Barcelona’nın hoşgörüsü
Barcelona’daki gerilim büyüse de, Hansi Flick’in başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco ile ilişkisi hâlâ saygılı ve profesyonel bir düzeyde sürüyor. Ancak kulüp yönetimiyle teknik heyet arasında derin felsefi farklılıklar var. 60 yaşındaki Alman teknik direktör, katı disipline ve net kurallara dayalı bir anlayışı savunuyor - bu yaklaşım, bir dönem Ousmane Dembélé’yi dönüştürerek Ballon d’Or’a uzanmasını sağlayan Luis Enrique’nin yönetim tarzını hatırlatıyor. Ancak Barcelona yönetimi, genç yıldızlarını koruma ve motive etme yönünde daha yumuşak bir tavır benimsiyor.
Oyunculara daha fazla kişisel özgürlük tanıyarak hem moral seviyesini korumayı hem de kamuoyunda olumsuz algı yaratmamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım farkı, özellikle Lamine Yamal’ın nasıl yönetileceği konusunda kulüp içinde sık sık tartışmalara yol açtı. Yönetim, “yaşı ve popülaritesi gereği esnek davranılması gerektiğini” savunurken; Flick, fazla hoşgörünün disiplin duygusunu zedelediğini ve takım kültürünü zayıflattığını düşünüyor. Flick, Eylül ayında yaptığı bir konuşmada “Ego başarıyı öldürür” diyerek bu konudaki uyarısını dile getirmişti. Son haftalarda aynı ifadeyi yardımcılarına da tekrarlaması, sorunun kendisini ne kadar derinden rahatsız ettiğinin açık bir göstergesi olarak yorumlanıyor.
- Getty Images
Sonuçlar Flick'in fikrini değiştirebilir mi?
Tüm bu gerginliğe rağmen, ABC’nin haberine göre Flick’in ayrılığı henüz kesinleşmiş değil. Teknik ekibine yakın isimler, özellikle sonuçlar iyileşirse veya takım içi uyum yeniden sağlanırsa, Flick’in fikrini değiştirebileceğini düşünüyor.
Futbolun duygusal doğasına dikkat çeken ekip üyeleri, “Bir galibiyet serisi ya da büyük bir kupa, tabloyu tamamen değiştirebilir” görüşünde. Sezonun güçlü bir şekilde tamamlanması ya da Şampiyonlar Ligi zaferi, Flick’in ilk planladığı gibi üç yıllık projesini tamamlamaya ikna edebilir.
Ancak şu an için kulüp merkezindeki hava belirsizlikle dolu. Dağılmış bir soyunma odası, yorgun bir teknik direktör ve baskı altında formunu kaybeden genç bir yıldız… Barcelona, bir kez daha alışık olduğu çalkantılı günlerin ortasında. Flick’in projesi ise ince bir ipliğe bağlı şekilde sallanıyor.
Reklam