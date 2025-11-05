Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick takıma veda etmeye hazırlanıyor

Barcelona’da sezon sonu bir dönemin sona erebileceği konuşuluyor. Hansi Flick’in görev süresi, beklenenden çok daha erken bitebilir. İspanyol gazetesi ABC’nin haberine göre Alman teknik direktör, sezon sonunda görevinden ayrılma kararını teknik ekibiyle paylaştı. Flick’in “çok yorgun” hissettiği ve takım içindeki atmosferin kendisini derinden hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi.

Barcelona’da üç yıllık bir proje hayal eden Flick, oyuncular arasındaki profesyonellik ve birlik duygusunun giderek zayıflamasından şikâyetçi. Alman teknik direktör, bazı futbolcuların “kendilerini zirvede gördüklerini ve kulübü bir bütün olarak düşünmek yerine bireysel çıkarlarını öne çıkardıklarını” düşünüyor.

Sorunun yalnızca saha sonuçlarıyla ilgili olmadığını, daha çok soyunma odasında kökleşmiş bir kültürel problem haline geldiğini dile getiren Flick, futbolcuların sosyal medyaya ve şöhrete fazlasıyla odaklandığını savunuyor. Teknik heyetle bu durumu aylardır değerlendiren Flick’in, artık takımın zihinsel yapısını değiştirebileceğine inanmadığı ifade ediliyor.