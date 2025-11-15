(C)Getty Images
Barcelona'nın yıldızı "sakatlık" sorularına tepki gösterdi: "Sinir bozucu"
Christensen'in sakatlık krizi
2024-25 sezonuna kadar Andreas Christensen, Barcelona’nın ilk 11’inin önemli bir parçasıydı. Ancak Aşil tendonu sakatlığı ve kas problemleri, geçen sezonun büyük bölümünü kenarda geçirmesine neden oldu. Bu sezon ise Danimarkalı savunmacı, Hansi Flick yönetiminde Eric Garcia, Pau Cubarsí ve Ronald Araújo’nun gerisinde kalarak sıralamada aşağı düştü. Mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle dört maç kaçırdı ancak bunun dışında İspanyol ekibi için genel olarak hazır durumdaydı.
- Getty Images Sport
Christensen, sürekli gelen “sakatlık” sorularından rahatsız
29 yaşındaki oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen sezona kadar fitness durumumla ilgili neredeyse hiç soru sorulmazdı. Ama o zamandan beri çok fazla soru geliyor. Şu anda yeniden rekabet içindeyim ve sakatlanmadan oynuyorum. Aslında hastalıklar dışında bütün sezon formdaydım. Bu durum sinir bozucu ama kabullenmem gerekiyor. Her zamanki gibi başımı dik tutup oynayacağım, hasta olduğum zamanlar dışında hep yaptığım gibi.”
Christensen ayrıca medyada kendisi hakkında söylenenleri sürekli takip etmediğini belirtti ve şöyle devam etti: “Eğer bir oyuncuysanız ve çok fazla haber takip ediyorsanız işler daha zor olur. Ama ben sosyal medya kullanmıyorum ve Danimarka’da çıkan haberleri neredeyse hiç okumuyorum, bu yüzden pek bir şey görmüyorum. Benim için bu nedenle pek zor sayılmaz. Ama bunu yapanlar için hem inanılmaz uyarıcı hem de tamamen yorucu olabileceğini tahmin ediyorum. Neyse ki ben bunun dışında kalmayı sorun etmiyorum.”
Eski Chelsea’li oyuncu Barcelona ile yeni sözleşme istiyor
Bu ayın başlarında Tipsbladet’e konuşan Christensen, Barcelona’nın henüz kendisiyle bir sözleşme uzatması için iletişime geçmediğini söyledi: “Hayır, pek sayılmaz. Sanmıyorum. İyi bir durumdayız ve bu durum gündelik hayatımı etkileyecek bir şey değil. Elbette her şeyin netleşmesini, ne olacağını bilmeyi istersiniz. Ama bu, gün içinde modumuzu değiştiren bir şey değil ya da üzerine konuştuğumuz bir konu da değil. Tabii ki isteklerimiz var, herkesin olduğu gibi, ama ben günlük hayatımda bunu düşünmüyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, umarım bu orada kalmam için yeterli olur.”
Christensen ayrıca geleceğiyle ilgili kararlarda menajerinin devrede olacağını da dile getirdi: “Eğer yapılması gereken bir şey olursa tabii ki o halleder. Ben de elbette ne olduğunu bilmek isterim ama daha çok kendi yapabileceklerime odaklanmak istiyorum.” Son olarak şunları ekledi: “Hayır, henüz hiçbir fikrim yok. Şimdilik sadece takımın bir parçası olmaya ve mümkün olduğunca çok oynamaya odaklanıyorum. Umarım sonunda her şey yolunda gider ama şu an için olayları akışına bırakmam gerekiyor. Kesinlikle bir B planım yok.”
- Getty Images Sport
Barcelona, Christensen’a yeni sözleşme teklif edecek mi?
Şu ana kadar İspanyol şampiyonunun Christensen’a yeni bir sözleşme teklif edeceğine dair herhangi bir işaret yok. Bu sezon takımdaki rolünün sınırlı olması nedeniyle, Barcelona’nın sezon sonunda onu bedelsiz olarak bırakması da mümkün görünüyor.
Geçen ay Barcelona sportif direktörü Deco, Mundo Deportivo’ya yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Christensen’ı adım adım değerlendiriyoruz. İlk yılı olağanüstüydü. Sonrasında sakatlıklar onu oldukça etkiledi. Bu sezon nasıl devam edeceğini göreceğiz ve sonra konuşacağız. O harika bir oyuncu. Ayrıca, tüm oyuncularla sözleşme yenilemek için Ekim ayına da ihtiyacımız yok.”
Hansi Flick’in ekibi, milli ara sonrasında 22 Kasım’da La Liga’da sahasında Athletic Club ile karşılaşarak yeniden sahaya çıkacak.
Reklam