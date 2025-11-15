Barcelona'nın yıldızı "sakatlık" sorularına tepki gösterdi: "Sinir bozucu"

29 yaşındaki oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen sezona kadar fitness durumumla ilgili neredeyse hiç soru sorulmazdı. Ama o zamandan beri çok fazla soru geliyor. Şu anda yeniden rekabet içindeyim ve sakatlanmadan oynuyorum. Aslında hastalıklar dışında bütün sezon formdaydım. Bu durum sinir bozucu ama kabullenmem gerekiyor. Her zamanki gibi başımı dik tutup oynayacağım, hasta olduğum zamanlar dışında hep yaptığım gibi.”

Christensen ayrıca medyada kendisi hakkında söylenenleri sürekli takip etmediğini belirtti ve şöyle devam etti: “Eğer bir oyuncuysanız ve çok fazla haber takip ediyorsanız işler daha zor olur. Ama ben sosyal medya kullanmıyorum ve Danimarka’da çıkan haberleri neredeyse hiç okumuyorum, bu yüzden pek bir şey görmüyorum. Benim için bu nedenle pek zor sayılmaz. Ama bunu yapanlar için hem inanılmaz uyarıcı hem de tamamen yorucu olabileceğini tahmin ediyorum. Neyse ki ben bunun dışında kalmayı sorun etmiyorum.”