"Herkesten memnunuz. Yaptığımız her transferin bir amacı var. Herhangi birini kadromuza katmadan önce, karar vermeden evvel bunu uzun uzun konuştuk. Rodri başlangıçta planlarımızda yoktu çünkü onun müsait olmadığını düşünüyorduk. Fırsat ortaya çıktığında bunu hemen değerlendirdik ve tıpkı Gordon, Adeyemi, Bisiwu ve Cancelo transferlerinde olduğu gibi başarılı olduk. Her şeyin bir amacı var: takımı geliştirmek ve Rodri de takımı geliştiriyor. Oyuncuları Real'in elinden almak için transfer etmiyoruz, bu bir hata olur"