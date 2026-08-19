Barcelona, Gamper Kupası’nın geleneksel yaz buluşmasında Al-Ahli’yi 2-1 yenmenin sevincini kutladı. Ancak Camp Nou’da yalnızca saha içi konuşulmadı; Mundo Deportivo’nun aktardığına göre maçın hemen ardından Katalan kulübünün sportif direktörü Deco ve teknik direktörü Hansi Flick de açıklamalarda bulundu. İkili de kulübün transferdeki gelecek hamlelerini açıkladı (bugün Lautaro Martinez için yeni talip olarak gösterildi, DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN); Barcelona’nın özellikle hücum hattında yine transfer döneminin başrol oyuncularından biri olması bekleniyor.
Çeviri:
Barcelona, Flick: “Bize bir 9 lazım.” Deco: “Lewandowski’nin yerini doldurmak kolay değil.”
Rodri mi? Oyuncuları Real Madrid’in elinden kapmak için transfer yapmıyoruz
"Herkesten memnunuz. Yaptığımız her transferin bir amacı var. Herhangi birini kadromuza katmadan önce, karar vermeden evvel bunu uzun uzun konuştuk. Rodri başlangıçta planlarımızda yoktu çünkü onun müsait olmadığını düşünüyorduk. Fırsat ortaya çıktığında bunu hemen değerlendirdik ve tıpkı Gordon, Adeyemi, Bisiwu ve Cancelo transferlerinde olduğu gibi başarılı olduk. Her şeyin bir amacı var: takımı geliştirmek ve Rodri de takımı geliştiriyor. Oyuncuları Real'in elinden almak için transfer etmiyoruz, bu bir hata olur"
Lewandowski'nin bıraktığı boşluğu doldurmak kolay değil
İki oyuncu ayrıldı, Ferran ve Robert ( Lewandowski ). Ferran’ın bıraktığı boşluğu yeni gelenlerle doldurabiliriz, ancak Robert’ın yerini doldurmak çok zor. İyi bir oyuncu bulunsa bile bu yine de karmaşık olurdu, çünkü bizimle bir döneme damga vurdu. İç çözümlerimiz var ama kesinlikle birkaç hamle yapacağız. Mesele en iyi çözümü bulmak. Sezonun sonuna kadar ne yapabileceğimizi anlamak için çalışıyoruz."
FLICK: “Bize bir 9 numara lazım”
Maçın ardından Flick de bir santrfor ihtiyacını doğruladı: "Evet, bir forvet, bir 0 numara arıyoruz. Deco uzun zamandır harika bir iş çıkarıyor. Umarım ve güçlü şekilde inanıyorum ki bir anlaşma sonuçlanacak. Deco'nun çalışmalarına inanıyorum"
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