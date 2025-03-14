Barcelona efsanesi Pique mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

AFPUğur AktanBarcelona efsanesi Pique mahkemede gözyaşlarına boğuldu!G. PiqueİspanyaBarcelonaLa LigaUEFA Nations League ASüper KupaGerard Pique, İspanya Süper Kupası anlaşmasıyla ilgili dolandırıcılık ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davasında gözyaşlarını tutamadı.Makaleye aşağıda devam ediyorMakaleye aşağıda devam ediyorMakaleye aşağıda devam ediyorPique'nin Süper Kupa teklifi üzerindeki rolü inceleme altındaİddiaya göre 10 milyon € komisyon aldığı iddia ediliyorEski defans oyuncusu ifadesinde masumiyetini savunduGOAL'u WhatsApp'ta Takip Edin! 🟢📱