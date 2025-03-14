FBL-AND-ESP-PRESSER-PIQUEAFP
Uğur Aktan

Barcelona efsanesi Pique mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

G. PiqueİspanyaBarcelonaLa LigaUEFA Nations League ASüper Kupa

Gerard Pique, İspanya Süper Kupası anlaşmasıyla ilgili dolandırıcılık ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davasında gözyaşlarını tutamadı.

Makaleye aşağıda devam ediyor

Makaleye aşağıda devam ediyor

Makaleye aşağıda devam ediyor

  • Pique'nin Süper Kupa teklifi üzerindeki rolü inceleme altında
  • İddiaya göre 10 milyon € komisyon aldığı iddia ediliyor
  • Eski defans oyuncusu ifadesinde masumiyetini savundu
GOAL'u WhatsApp'ta Takip Edin! 🟢📱

Gelecek maçlar