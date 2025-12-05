Barcelona’dan Lionel Messi planı! Sürpriz ortaya çıktı

2026 Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Messi'nin MLS'in sezon dışı döneminde, takvimleri değişmeden önce Barça'ya dönme ihtimali var. Messi, Arjantin'in dünya şampiyonluğunu savunmak için formda ve istekli olduğundan emin olmak istiyor.

Ancak Barça kiralama görüşmelerini önemsemiyor ve kulüp başkanı Joan Laporta, Messi için bilindik bir ortamda olası bir 'Son Dans'a ilişkin spekülasyonlardan Blaugrana'yı uzak tutmaya devam ediyor.

Foros de Vanguardia forumunda bu konu hakkında tekrar sorulan Laporta, gazetecilere şunları söyledi: "Gerçekçi olmayan şeyler hakkında tartışmaları veya spekülasyonları körüklemeyeceğim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Leo, Barselona taraftarlarının kolektif hafızasında her zaman yer alacak. Leo'nun bir futbol kulübüyle sözleşmesi var."

Laporta, bir süredir Messi için bir hazırlık maçı veya hazırlık maçı fikrinin gündeme geldiğini belirterek, "Anma töreni, Barça için yaptığı her şey için ona teşekkür edebileceğimiz bir zamanda yapılmalı. Camp Nou'da dolu bir anma töreni, 105.000 Barça taraftarının Messi'ye kulüp için yaptığı her şey için teşekkür etmesi harika bir şey olabilir." dedi.

Messi'yi diğer Barça ikonlarıyla birlikte heykel formunda ölümsüzleştirmek hakkında şunları söyledi : "İnsanlar konuşarak birbirlerini anlayabilirler. Herhangi bir sorun görmüyorum. Ona şimdiye kadar yapılmış en güzel anma törenini yapmayı ve tarih yazan oyuncuların yanına bir heykel dikmeyi düşündük. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi ve Ronaldinho da aklıma geliyor. Leo bir dönemi tanımladı ve tarihin ve Barça tarihinin en iyi oyuncusu."