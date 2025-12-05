Getty
Barcelona’dan Lionel Messi planı! Sürpriz ortaya çıktı
Messi'den yeni sözleşme
Messi, 2021'de Paris Saint-Germain'e serbest oyuncu olarak katıldığında kariyeri boyunca Barça ile olan bağlarını kopardı. Kendisine yeni bir sözleşme imzalatacak paranın olmadığı anlaşılınca Katalonya'ya duygusal bir veda mesajı gönderildi.
Amerikan rüyasının peşinden koşmadan önce Fransa'da iki yıl geçirdi. Messi, eşi Antonela ve üç oğlu şu anda Güney Florida'da yaşıyor. 2028'e kadar kazançlı bir sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Barcelona'ya dönebilir
2026 Dünya Kupası hızla yaklaşırken, Messi'nin MLS'in sezon dışı döneminde, takvimleri değişmeden önce Barça'ya dönme ihtimali var. Messi, Arjantin'in dünya şampiyonluğunu savunmak için formda ve istekli olduğundan emin olmak istiyor.
Ancak Barça kiralama görüşmelerini önemsemiyor ve kulüp başkanı Joan Laporta, Messi için bilindik bir ortamda olası bir 'Son Dans'a ilişkin spekülasyonlardan Blaugrana'yı uzak tutmaya devam ediyor.
Foros de Vanguardia forumunda bu konu hakkında tekrar sorulan Laporta, gazetecilere şunları söyledi: "Gerçekçi olmayan şeyler hakkında tartışmaları veya spekülasyonları körüklemeyeceğim. Herkesin kendi fikrine hakkı var. Leo, Barselona taraftarlarının kolektif hafızasında her zaman yer alacak. Leo'nun bir futbol kulübüyle sözleşmesi var."
Laporta, bir süredir Messi için bir hazırlık maçı veya hazırlık maçı fikrinin gündeme geldiğini belirterek, "Anma töreni, Barça için yaptığı her şey için ona teşekkür edebileceğimiz bir zamanda yapılmalı. Camp Nou'da dolu bir anma töreni, 105.000 Barça taraftarının Messi'ye kulüp için yaptığı her şey için teşekkür etmesi harika bir şey olabilir." dedi.
Messi'yi diğer Barça ikonlarıyla birlikte heykel formunda ölümsüzleştirmek hakkında şunları söyledi : "İnsanlar konuşarak birbirlerini anlayabilirler. Herhangi bir sorun görmüyorum. Ona şimdiye kadar yapılmış en güzel anma törenini yapmayı ve tarih yazan oyuncuların yanına bir heykel dikmeyi düşündük. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi ve Ronaldinho da aklıma geliyor. Leo bir dönemi tanımladı ve tarihin ve Barça tarihinin en iyi oyuncusu."
Deco ne söyledi?
Messi, ikonik mekanın ciddi bir yenilenme geçirdiğini gördükten sonra kısa süre önce Camp Nou'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Sosyal medyada şöyle yazdı: "Dün gece tüm ruhumla özlediğim bir yere döndüm. Olağanüstü mutlu olduğum, binlerce kez beni dünyanın en mutlu insanı gibi hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim ve asla yapamadığım gibi sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil."
Messi, Antonela ile birlikte bir noktada Barselona'ya dönmeyi planladıklarını açıkladı. Ancak, efsanevi 10 numaralı formayı tekrar giymesi beklenmiyor.
Sportif direktör Deco, Messi transfer söylentileri hakkında şunları söyledi: "Leo'nun sözleşmesi devam ettiği ve bu hiç düşünülmediği için bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Leo her zaman Leo'dur ve hâlâ bir şeyler katabilir; harika bir oyuncu, ama bu konuda konuşmayacağız. Mevcut durum tamamen spekülasyon."
Dünya futboluna damga vurdu!
Messi, efsanevi La Masia akademi sisteminden ayrıldıktan sonra Barselona formasıyla 778 maça çıktı. 672 gol atarak 10 La Liga şampiyonluğu ve dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Bu dönemde, futbol tarihinin en büyüklerinden biri olarak ününü pekiştirdi.
Şu anda sekiz Ballon d'Or ödülüne sahip ve tarihin en çok ödül alan oyuncusu. Inter Miami'nin 2025 MLS Kupası finalinde Vancouver ile karşılaşacağı Cumartesi günü, bir başka büyük ödülü kazanma fırsatı daha doğacak.
