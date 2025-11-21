Barcelona’dan Lionel Messi açıklaması! Transfer hakkında konuştu

Messi'nin La Masia'nın genç yeteneklerinden küresel bir ikona yükselişi, futbolun en dikkat çekici hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor. 2004 yılında Barselona akademisinden mezun olduktan sonra, nesilde bir kez görülen bir yetenek olduğunu kanıtlamakta hiç vakit kaybetmedi. Gelişimi, onu zekası, hareketliliği ve üretken golcülüğüyle dönüştürdüğü sahte dokuz rolüne yerleştiren Pep Guardiola yönetiminde yeni zirvelere ulaştı.

Camp Nou'da geçirdiği 17 göz kamaştırıcı yıl boyunca Messi, kulübün altın çağının yüzü oldu. Barcelona'yı 10 La Liga şampiyonluğuna ve dört Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı ve kariyeri boyunca kazandığı sekiz Ballon d'Or kupasından yedisini kazandı; bunların çoğunu Katalonya'da geçirdiği dönemde kazandı.

Hikaye, 2021'de Barselona'nın mali çöküşünün onun ayrılışını kaçınılmaz kılmasıyla dramatik bir hal aldı. Messi daha sonra bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e katıldı ve Fransa'da iki sezon geçirdikten sonra 2023'te Inter Miami'ye transfer oldu. MLS'te ise ligin küresel cazibesini yeniden şekillendirmeye ve zaten eşsiz olan mirasına yeni bölümler eklemeye devam ediyor.

Miami ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatan Messi , sosyal medya hesabından Camp Nou'ya yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak son kez sahaya dönmeyi umuyor.

"Umarım bir gün geri dönebilirim ve bunu sadece bir oyuncu olarak veda etmek için yapmam, çünkü bunu hiç yapamadım." dedi.