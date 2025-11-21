Getty
Barcelona’dan Lionel Messi açıklaması! Transfer hakkında konuştu
Messi'den Camp Nou'ya sürpriz ziyaret
Messi'nin La Masia'nın genç yeteneklerinden küresel bir ikona yükselişi, futbolun en dikkat çekici hikâyelerinden biri olarak öne çıkıyor. 2004 yılında Barselona akademisinden mezun olduktan sonra, nesilde bir kez görülen bir yetenek olduğunu kanıtlamakta hiç vakit kaybetmedi. Gelişimi, onu zekası, hareketliliği ve üretken golcülüğüyle dönüştürdüğü sahte dokuz rolüne yerleştiren Pep Guardiola yönetiminde yeni zirvelere ulaştı.
Camp Nou'da geçirdiği 17 göz kamaştırıcı yıl boyunca Messi, kulübün altın çağının yüzü oldu. Barcelona'yı 10 La Liga şampiyonluğuna ve dört Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı ve kariyeri boyunca kazandığı sekiz Ballon d'Or kupasından yedisini kazandı; bunların çoğunu Katalonya'da geçirdiği dönemde kazandı.
Hikaye, 2021'de Barselona'nın mali çöküşünün onun ayrılışını kaçınılmaz kılmasıyla dramatik bir hal aldı. Messi daha sonra bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e katıldı ve Fransa'da iki sezon geçirdikten sonra 2023'te Inter Miami'ye transfer oldu. MLS'te ise ligin küresel cazibesini yeniden şekillendirmeye ve zaten eşsiz olan mirasına yeni bölümler eklemeye devam ediyor.
Miami ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatan Messi , sosyal medya hesabından Camp Nou'ya yaptığı ziyaretten bir fotoğraf paylaşarak son kez sahaya dönmeyi umuyor.
"Umarım bir gün geri dönebilirim ve bunu sadece bir oyuncu olarak veda etmek için yapmam, çünkü bunu hiç yapamadım." dedi.
Flick ne söyledi?
Camp Nou ziyareti, kulübe olası dönüşü hakkında konuşmaları alevlendirdi. Messi'nin Ocak ayında transfer edilmesi, MLS'teki sezon sonu ve Dünya Kupası öncesinde formda kalması için bir olasılık olarak gündeme geldi.
Flick, bu olasılık sorulduğunda şöyle dedi: "Messi, son on yılın, hatta belki de daha fazlasının en iyi futbolcusu. Onu oynarken izlemekten her zaman keyif aldım, harika bir oyuncu, yaptıkları inanılmaz. Sözleşmesi 2028'de, benimki 2027'de bitiyor... Onu eğitmek bana düşmez."
Barcelona'nın sakat futbolcuları
Flick, Barcelona'yı 2024-25 sezonunda La Liga şampiyonluğuna taşıdı ve Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıdı. Burada Inter'e iki maçta 5-4'lük skorla az farkla kaybettiler. Ancak bu sezon zorlu bir başlangıç yaptı. Barcelona, ligde Real Madrid'in üç puan gerisinde bulunuyor ve El Clasico'da 2-1'lik mağlubiyet de dahil olmak üzere iki yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'ndeki formları da düşük ve puan tablosunda 11. sırada yer alıyorlar. Sakatlıklar, Pedri ve Marcus Rashford gibi kilit oyuncuların sakatlığıyla sonuçlanan mücadelelerinde önemli rol oynadı.
Neyse ki, Raphinha ve Joan Garcia'nın dönüşü çok ihtiyaç duyulan rahatlamayı getirdi ve Flick'e takımı istikrara kavuşturma yolunda yeni seçenekler sundu.
"Belki de şu anda normalde sahip olmamız gereken ve ihtiyaç duyduğumuz özgüvenden yoksunuz," dedi koç. "Ama şimdi bazı oyuncular geri dönüyor ve bu bize çok yardımcı olacak. Harika bir kadromuz var ve Vigo'da oynadığımız gibi üst seviyede oynarsak her şey yoluna girecek."
Camp Nou'ya dönüş
Kilit oyuncularının iyileşmesiyle Flick, Bilbao'nun yaklaşık üç yıl aradan sonra Camp Nou'ya duygusal bir dönüş yapacağı maçta üç puanı garantilemeye çalışacak. Tadilat gecikmeleri, mevzuat engelleri ve aşamalı inşaat, kulübü iki kaotik sezon boyunca Johan Cruyff Stadyumu ve Estadi Olimpic Lluis Companys'de oynamaya zorlamıştı. Devam eden çalışmalar nedeniyle 45.000'in biraz üzerinde koltukla sınırlı olan yeniden açılış, takım ve taraftarlar için sembolik bir yeniden başlangıç anlamına geliyor.
