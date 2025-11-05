Barcelona'da hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı genç, Premier Lig'den 50 milyon euro'luk teklif bekliyor

Vitor Roque, Temmuz 2023’te Athletico Paranaense’den Barcelona’ya yaklaşık 35 milyon avro (30 milyon sterlin / 39 milyon dolar) karşılığında transfer olmuştu. Ancak genç forvet, Xavi yönetiminde beklenen çıkışı yapamadı. Tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta yalnızca 2 gol atabildi ve geçen sezonun ilk yarısında Real Betis’e kiralandı. Bu kiralık dönem de planlandığı gibi gitmedi; Roque’un sözleşmesi sezon ortasında feshedildi. Bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcu, kariyerine yeniden yön vermek için bu yılın başında Palmeiras’a transfer oldu.

Roque, Brezilya’ya dönmeden önce Al-Hilal’den 25 milyon avroluk (21 milyon sterlin / 26 milyon dolar) cazip bir teklif almış, ancak o ve ekibi bu teklifi reddederek ülkesine dönmeyi tercih etmişti. Şimdi bu kararın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı; çünkü Palmeiras’taki performansıyla Avrupa’nın zirve kulüplerinin dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu sezon Palmeiras formasıyla 13 gol atan ve 3 asist yapan genç golcü, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Üstelik bu transfer, Barcelona açısından da kârlı olabilir; çünkü Katalan kulüp, sözleşmeye %20’lik bir sonraki satış payı maddesi eklemişti. Şimdi birçok Premier League kulübü Roque için teklif hazırlığında ve bu madde Barcelona’ya önemli bir gelir sağlayabilir.