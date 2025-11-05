AFP
Barcelona'da hayal kırıklığı yaşayan Brezilyalı genç, Premier Lig'den 50 milyon euro'luk teklif bekliyor
Barcelona’daki sancılı dönemden Palmeiras’taki yeniden doğuşa
Vitor Roque, Temmuz 2023’te Athletico Paranaense’den Barcelona’ya yaklaşık 35 milyon avro (30 milyon sterlin / 39 milyon dolar) karşılığında transfer olmuştu. Ancak genç forvet, Xavi yönetiminde beklenen çıkışı yapamadı. Tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta yalnızca 2 gol atabildi ve geçen sezonun ilk yarısında Real Betis’e kiralandı. Bu kiralık dönem de planlandığı gibi gitmedi; Roque’un sözleşmesi sezon ortasında feshedildi. Bunun üzerine 20 yaşındaki futbolcu, kariyerine yeniden yön vermek için bu yılın başında Palmeiras’a transfer oldu.
Roque, Brezilya’ya dönmeden önce Al-Hilal’den 25 milyon avroluk (21 milyon sterlin / 26 milyon dolar) cazip bir teklif almış, ancak o ve ekibi bu teklifi reddederek ülkesine dönmeyi tercih etmişti. Şimdi bu kararın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı; çünkü Palmeiras’taki performansıyla Avrupa’nın zirve kulüplerinin dikkatini yeniden üzerine çekti. Bu sezon Palmeiras formasıyla 13 gol atan ve 3 asist yapan genç golcü, kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Üstelik bu transfer, Barcelona açısından da kârlı olabilir; çünkü Katalan kulüp, sözleşmeye %20’lik bir sonraki satış payı maddesi eklemişti. Şimdi birçok Premier League kulübü Roque için teklif hazırlığında ve bu madde Barcelona’ya önemli bir gelir sağlayabilir.
Roque’un menajeri: “Premier League’den 50 milyon euroluk teklif bekliyoruz”
Roque’un menajeri André Cury, Globo Esporte’e verdiği röportajda, bazı tekliflerin şimdiden geldiğini ancak beklentilerini karşılamadığını söyledi: “Arap dünyasından 35 milyon avroluk bir teklif aldık ama ilgilenmedik. Şimdi Premier League’den yaklaşık 50 milyon avroluk bir teklif almayı bekliyoruz.”
Cury ayrıca, Roque’un şu anda tamamen Palmeiras’la Brezilya Ligi ve Copa Libertadores’i kazanma hedefine odaklandığını vurguladı: “Plan, buraya dönüp gücünü yeniden kazanması ve piyasayı değerlendirmesiydi. Eğer herkes için uygun bir teklif gelirse ve ayrılmanın doğru olduğuna inanılırsa, bunu dinlemeye hazır. Ama şu anda Palmeiras’ta çok mutlu. Hedef, Brezilya Şampiyonluğu ve Libertadores Kupası’nı kazanmak.”
Manchester United, Chelsea ve Tottenham, Roque’un durumunu yakından izliyor
Mundo Deportivo’ya göre, Manchester United, Vitor Roque için 50 milyon avroluk (44 milyon sterlin / 57 milyon dolar) bir teklif hazırlığında. Chelsea ve Tottenham da 20 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ediyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Barcelona elinde tuttuğu %20’lik satış payı sayesinde yaklaşık 10 milyon avro gelir elde edecek. Finansal sorunlarla boğuşmaya devam eden Katalan ekibi için bu miktar küçük ama önemli bir katkı olabilir.
Vitor Roque için sırada ne var?
Şimdilik Roque’un odağı, Palmeiras’la sezonu güçlü şekilde tamamlamak. Brezilya ekibi şu anda 65 puanla Serie A’da lider, en yakın takipçisi Flamengo’nun yalnızca bir puan önünde. Ancak sezonun ardından genç forvetin kariyerinde yeni bir dönüm noktası gelebilir. Premier League’e olası bir transfer, Roque’a yalnızca Avrupa’da ikinci bir şans sunmakla kalmayacak; aynı zamanda Barcelona’ya da kapanmış görünen bir transferden ek gelir getirebilir.
Manchester United, Chelsea ve Tottenham’ın önümüzdeki yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye çalıştığı düşünüldüğünde, Roque’un yeniden form yakaladığı bu dönem adeta “doğru zamanda, doğru performans” anlamına geliyor. Barcelona’da büyük beklentilere rağmen bekleneni veremeyen genç futbolcu, şimdi Avrupa’ya dönerse bu kez kendini kanıtlama fırsatını yakalayabilir.
Barcelona Sportif Direktörü Deco da yakın zamanda Roque hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Onun için gerçekten üzülüyorum. Vitor’un ocak ayında gelmesi onun açısından iyi olmadı. Başlangıçta iyiydi - birkaç gol attı - ama sonra Barcelona’da oynamanın getirdiği baskıyla başa çıkmak zorlaştı. Eğer bu sezona katılsaydı, işler onun için daha iyi gidebilirdi. Yeni kondisyon ekibi ve taze bir başlangıçla belki daha şanslı olurdu. Şimdi yeniden özgüvenini kazanması gerekiyor - Palmeiras’ta bunu yapabileceğine inanıyorum.”
