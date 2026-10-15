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Camarda MilanGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Avrupa Ligi, Salzburg-Milan CANLI

AC Milan
Salzburg
Ligi Europa
Salzburg - AC Milan
Serie A

Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci maçı Salzburg-Milan karşılaşmasını takip et.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 4 İtalyan takımının ağır başarısızlıklarının ardından, İtalyan futbolunu yeniden ayağa kaldırmaya çalışma sorumluluğu saat 18.45'ten itibaren Milan'ın omuzlarında olacak. Milan, 2026/2027 Avrupa Ligi lig aşamasındaki ikinci maçında Salzburg'a konuk olacak.

Ancak Ruben Amorim'in ekibi, Red Bull Arena'da yalnızca Benfica karşısında aldığı 2-0'lık yenilgiyle sonuçlanan hayal kırıklığı yaratan ilk maçını değil, Serie A'da Sassuolo ile 1-1 berabere kaldığı aynı derecede hayal kırıklığı yaratan karşılaşmayı da telafi etmek zorunda.



  • Salzburg-Milan: Muhtemel 11'ler ve maç künyesi

    SALZBURG (4-2-3-1): Früchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Krätzig; Lindstrøm, Kitano, Vertessen; Konaté. Teknik direktör: Röhl.


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse; Camarda.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    0' Salzburg'daki Red Bull Arena'da başlama vuruşu saat 18.45'te


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