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Gianluca Minchiotti
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Ausilio, Tottenham'a daha yakın: De Zerbi ile izlenecek strateji

Tottenham Hotspur
Transfers
Inter

Inter'in eski sportif direktörünü yeni bir meydan okuma bekliyor

Piero Ausilio'nun geleceği Premier Lig'de olabilir. Il Giornale'nin haberine göre Tottenham, kulüp yapısını güçlendirmek için Inter'in eski yöneticisi Ausilio'nun profilini değerlendiriyor. Roberto De Zerbi'nin de Ausilio'nun adaylığına bizzat destek verdiği öne sürülüyor.


Ausilio'nun Inter'de edindiği deneyim ve İtalya ile uluslararası transfer piyasasına ilişkin bilgisi, Tottenham için önemli bir katkı sağlayabilir. Kulüp, hedefe yönelik yatırımlar ve uzun vadeli planlamayla rekabetçi bir proje oluşturmayı amaçlıyor.

  • De Zerbi ile olası bir iş birliği, teknik direktörün teknik ihtiyaçları ile Londra kulübünün transfer stratejileri arasında daha sıkı bir bağ kurulmasını sağlayabilir. Ancak şu anda Ausilio'nun Tottenham'a katılacağına dair resmî bir doğrulama yok.

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