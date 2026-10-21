Piero Ausilio'nun geleceği Premier Lig'de olabilir. Il Giornale'nin haberine göre Tottenham, kulüp yapısını güçlendirmek için Inter'in eski yöneticisi Ausilio'nun profilini değerlendiriyor. Roberto De Zerbi'nin de Ausilio'nun adaylığına bizzat destek verdiği öne sürülüyor.





Ausilio'nun Inter'de edindiği deneyim ve İtalya ile uluslararası transfer piyasasına ilişkin bilgisi, Tottenham için önemli bir katkı sağlayabilir. Kulüp, hedefe yönelik yatırımlar ve uzun vadeli planlamayla rekabetçi bir proje oluşturmayı amaçlıyor.