24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Atalanta: Sarri'nin koltuğu tehlikede, kendisi mercek altında

Atalanta
M. Sarri
Transfers
Ajax
Ajax - Atalanta
Konferans Ligi
Atalanta - Frosinone
Frosinone
Serie A

İki maçta da sonuç almak zorunda; aksi hâlde teknik direktörlük koltuğu üzerindeki baskı ciddi biçimde artmaya başlayacak.

Ajax'a karşı oynanacak Conference League maçı Maurizio Sarri'nin geleceği açısından şimdiden belirleyici olabilir. Takımın şimdiye kadarki performansı kulüp sahiplerini ikna etmedi ve teknik direktörden gidişatı bir an önce değiştirmesi bekleniyor. Aksi takdirde Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ayrılması ve Bergamo'da sezon devam ederken bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidilmesi ihtimali gerçeğe dönüşebilir.


  • Conference League, güçlü yönlerinden biri

    Konferans Ligi, İtalyan-Amerikan sahiplerin büyük önem verdiği bir sahne. Atalanta, Gasperini sonrası dönemden bu yana kendinden emin görüntüsünü kaybetmiş gibi duran takıma Toskanalı teknik direktörün aşılamaya çalıştığı fikirleri şimdiye dek en iyi bu turnuvada sahaya yansıtabildi.

    Pafos karşısındaki 3-1'lik galibiyet, en azından sahada ortaya konan oyun açısından, sezonun en iyi performansıydı. Ancak bu olumlu işaret, sezonun diğer maçlarında ortaya çıkan soru işaretlerini gidermeye yetmedi.

  • Sarri’nin görevde kalması tehlikede mi?

    Atalanta'nın mevcut sahipliğini neredeyse yarı yarıya paylaşan Stephen Pagliuca ile Percassi ailesini asıl rahatsız eden, ligdeki performansın beklentilerin çok altında kalması.

    Bu durum, Sarri'nin artık hata yapmamasını gerektiriyor: önce Conference League'de Ajax, ardından Frosinone. Bu iki kritik karşılaşma, somut yanıtlar vermek ve gidişatı tersine çevirmeye çalışmak için birer fırsat. Aksi hâlde Sarri'nin geleceğine ilişkin değerlendirmeler daha da önem kazanacak.

  • SÖZLEŞMENİN "KURTULUŞU"

    Sarri'yi en azından şimdilik görevde tutan en az iki etken var. Bunlardan biri, Percassi ailesinin geçen sezonki gibi geriden gelmeye çalıştıkları bir sezonu yeniden yaşamak istememesi.

    Diğeri ve kuşkusuz daha önemlisi ise önümüzdeki üç yıl için sezon başına 3,5 milyon avroluk sözleşmesinin mali yükü. Bu sözleşme, olası bir görevden almayı özellikle masraflı hâle getiriyor.

    Dolayısıyla teknik direktör değişikliği, Giuntoli ve kulüp sahipleri için ne kolay ne de hemen alınabilecek bir karar. Ancak Toskanalı teknik direktörün hareket alanı giderek daralıyor: Geleceğine ilişkin söylentileri uzaklaştırmak için önümüzdeki iki maçtan başlayarak iyi sonuçlar ve ikna edici performanslar ortaya koyması gerekecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Gelecek maçlar
AJX

AJX

Konferans Ligi

22 Eki 2026

ATA

ATA

ATA

ATA

Serie A

25 Eki 2026

FRC

FRC