Sarri'yi en azından şimdilik görevde tutan en az iki etken var. Bunlardan biri, Percassi ailesinin geçen sezonki gibi geriden gelmeye çalıştıkları bir sezonu yeniden yaşamak istememesi.

Diğeri ve kuşkusuz daha önemlisi ise önümüzdeki üç yıl için sezon başına 3,5 milyon avroluk sözleşmesinin mali yükü. Bu sözleşme, olası bir görevden almayı özellikle masraflı hâle getiriyor.

Dolayısıyla teknik direktör değişikliği, Giuntoli ve kulüp sahipleri için ne kolay ne de hemen alınabilecek bir karar. Ancak Toskanalı teknik direktörün hareket alanı giderek daralıyor: Geleceğine ilişkin söylentileri uzaklaştırmak için önümüzdeki iki maçtan başlayarak iyi sonuçlar ve ikna edici performanslar ortaya koyması gerekecek.