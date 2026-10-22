Ajax'a karşı oynanacak Conference League maçı Maurizio Sarri'nin geleceği açısından şimdiden belirleyici olabilir. Takımın şimdiye kadarki performansı kulüp sahiplerini ikna etmedi ve teknik direktörden gidişatı bir an önce değiştirmesi bekleniyor. Aksi takdirde Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ayrılması ve Bergamo'da sezon devam ederken bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidilmesi ihtimali gerçeğe dönüşebilir.
Atalanta: Sarri'nin koltuğu tehlikede, kendisi mercek altında
Conference League, güçlü yönlerinden biri
Konferans Ligi, İtalyan-Amerikan sahiplerin büyük önem verdiği bir sahne. Atalanta, Gasperini sonrası dönemden bu yana kendinden emin görüntüsünü kaybetmiş gibi duran takıma Toskanalı teknik direktörün aşılamaya çalıştığı fikirleri şimdiye dek en iyi bu turnuvada sahaya yansıtabildi.
Pafos karşısındaki 3-1'lik galibiyet, en azından sahada ortaya konan oyun açısından, sezonun en iyi performansıydı. Ancak bu olumlu işaret, sezonun diğer maçlarında ortaya çıkan soru işaretlerini gidermeye yetmedi.
Sarri’nin görevde kalması tehlikede mi?
Atalanta'nın mevcut sahipliğini neredeyse yarı yarıya paylaşan Stephen Pagliuca ile Percassi ailesini asıl rahatsız eden, ligdeki performansın beklentilerin çok altında kalması.
Bu durum, Sarri'nin artık hata yapmamasını gerektiriyor: önce Conference League'de Ajax, ardından Frosinone. Bu iki kritik karşılaşma, somut yanıtlar vermek ve gidişatı tersine çevirmeye çalışmak için birer fırsat. Aksi hâlde Sarri'nin geleceğine ilişkin değerlendirmeler daha da önem kazanacak.
SÖZLEŞMENİN "KURTULUŞU"
Sarri'yi en azından şimdilik görevde tutan en az iki etken var. Bunlardan biri, Percassi ailesinin geçen sezonki gibi geriden gelmeye çalıştıkları bir sezonu yeniden yaşamak istememesi.
Diğeri ve kuşkusuz daha önemlisi ise önümüzdeki üç yıl için sezon başına 3,5 milyon avroluk sözleşmesinin mali yükü. Bu sözleşme, olası bir görevden almayı özellikle masraflı hâle getiriyor.
Dolayısıyla teknik direktör değişikliği, Giuntoli ve kulüp sahipleri için ne kolay ne de hemen alınabilecek bir karar. Ancak Toskanalı teknik direktörün hareket alanı giderek daralıyor: Geleceğine ilişkin söylentileri uzaklaştırmak için önümüzdeki iki maçtan başlayarak iyi sonuçlar ve ikna edici performanslar ortaya koyması gerekecek.
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