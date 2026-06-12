Atalanta, eski Juventus oyuncusu Sbravati'yi resmen kadrosuna kattı

Bergamo kulübünün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, "Atalanta BC, gençlik akademisini daha da güçlendirmek amacıyla gençlik sektörüne yeni bir yönetici katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu bağlamda, 1 Temmuz'dan itibaren Michele Sbravati, gençlik sektörünün Teknik ve Oyuncu Geliştirme Direktörü olarak görev yapacak ve Nerazzurri'nin gençlik akademisi direktörü Roberto Samaden ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.





1965 doğumlu Michele Sbravati'nin yönetim kariyeri, Genoa'da 21 yıl boyunca, son 18 yılı gençlik akademisi sorumlusu olarak olmak üzere, 20 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir."



