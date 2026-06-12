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Atalanta BC v FK Sarajevo - UEFA Europa League Second Qualifying Round: 1st legGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Atalanta, eski Juventus oyuncusu Sbravati'yi resmen kadrosuna kattı

Atalanta
Transfers
Serie A

Gençlik takımlarının Teknik ve Oyuncu Geliştirme Bölümü Direktörü oldu

Bergamo kulübünün resmi açıklamasında belirtildiği üzere, "Atalanta BC, gençlik akademisini daha da güçlendirmek amacıyla gençlik sektörüne yeni bir yönetici katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Bu bağlamda, 1 Temmuz'dan itibaren Michele Sbravati, gençlik sektörünün Teknik ve Oyuncu Geliştirme Direktörü olarak görev yapacak ve Nerazzurri'nin gençlik akademisi direktörü Roberto Samaden ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.


1965 doğumlu Michele Sbravati'nin yönetim kariyeri, Genoa'da 21 yıl boyunca, son 18 yılı gençlik akademisi sorumlusu olarak olmak üzere, 20 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir."


  • Açıklama şöyle devam ediyor: "Ardından, özellikle 2024 yılının Temmuz ayında Juventus'a katıldı ve burada iki yıl boyunca Gençlik Futbol Direktörü olarak görev yaptı.


    Kariyeri boyunca sayısız yetenek keşfetmiş ve çok sayıda genç futbolcuyu yetiştirmiş, genç futbol dünyasının en takdir edilen yöneticilerinden biri olmuştur.


    Percassi ailesi, Pagliuca ailesi ve tüm kulüp, Michele Sbravati'ye sıcak bir hoş geldin diyor ve kendisine başarılar diliyoruz."


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