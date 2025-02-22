Ademola Lookman GasperiniGetty
Uğur Aktan

Atalanta’daki penaltı krizi istifa getiriyor!

AtalantaA. LookmanG. GasperiniAtalanta - Club BruggeClub BruggeŞampiyonlar Ligi

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Ademola Lookman'a yönelik "en kötü penaltıcı" eleştirisi sonrası tepkiler üzerine ayrılmayı düşünüyor.

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  • Lookman Brugge karşısında penaltıyı kaçırdı
  • Gasperini, golcünün penaltı becerilerini açıkça eleştirdi
  • Menajer, yorumlarının rahatsız edici bir amaç taşımadığını söyledi
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