Atalanta’daki penaltı krizi istifa getiriyor!

GettyUğur AktanAtalanta’daki penaltı krizi istifa getiriyor!AtalantaA. LookmanG. GasperiniAtalanta - Club BruggeClub BruggeŞampiyonlar LigiAtalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, Ademola Lookman'a yönelik "en kötü penaltıcı" eleştirisi sonrası tepkiler üzerine ayrılmayı düşünüyor.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorLookman Brugge karşısında penaltıyı kaçırdıGasperini, golcünün penaltı becerilerini açıkça eleştirdiMenajer, yorumlarının rahatsız edici bir amaç taşımadığını söylediWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱