Aslan ve Güneş... Dünya Kupası'nda İran'ı sarsan öfkeli protestolar

Protestoya katılan İranlı topluluktan Bahar, “Bu rejimin takımı, bizim takımımız değil. Adımızı ve gücümüzü çaldılar… Bu bizi temsil etmiyor” dedi.

Genç kadın, yarınki maça katılarak İran’daki siyasi durumu gündeme getireceğini, 1979 öncesinde İran’ın sivil kimliğinin sembolü olan ve şu anda reform ve sosyal açılım talep edenlerin sloganı olarak kullanılan “Aslan ve Güneş” bayrağını dalgalandıracağını da sözlerine ekledi.

Protestocuların karşı tarafında ise, mevcut İran bayrağını gururla sallayan bir kişi vardı.

İspanyol haber ajansına "İran mükemmel değil. Şahsen İran hakkında pek çok eleştirim var, ancak etnik azınlıkların ölümünü isteyen insanları istemiyorum" dedi.

Stadyumun içinde, İran kökenli genç Farah, vatandaşlarının Dünya Kupası'na katıldığını görmekten büyük gurur duyduğunu vurguladı.