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US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

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Aslan ve Güneş... Dünya Kupası'nda İran'ı sarsan öfkeli protestolar

İran - Yeni Zelanda
İran
Yeni Zelanda
Dünya Kupası
İran
Yeni Zelanda
ABD

İran milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları kapsamında Amerika topraklarında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, İran milli takımının antrenmanının Los Angeles'ta sıkı güvenlik önlemleri altında ve antrenman merkezinin dışında düzenlenen protestolar eşliğinde yapıldığını bildirdi.

Antrenmanlar, İran'ın Dünya Kupası'na katılımını destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında gösteriler eşliğinde gerçekleşti.

10'dan fazla kişi, İran milli takımının turnuvada yer almasını protesto etmek için bir araya gelerek Amerikan bayrakları salladı.

Terdoid adlı bir protestocu, İspanyol haber ajansına "İran yarın stadyumda olmayacak. Bu, Mehtuba Khamenei'nin takımı" dedi.

Protestocular, "Bu İran milli takımı değil" gibi sloganlar attı.

  • US-IRAN-ISRAEL-WAR-FBL-WC-2026-PROTESTAFP

    "Aslan ve Güneş" bayrağı, 1979'dan önce İran'ın ulusal kimliğinin simgesiydi

    Protestoya katılan İranlı topluluktan Bahar, “Bu rejimin takımı, bizim takımımız değil. Adımızı ve gücümüzü çaldılar… Bu bizi temsil etmiyor” dedi.

    Genç kadın, yarınki maça katılarak İran’daki siyasi durumu gündeme getireceğini, 1979 öncesinde İran’ın sivil kimliğinin sembolü olan ve şu anda reform ve sosyal açılım talep edenlerin sloganı olarak kullanılan “Aslan ve Güneş” bayrağını dalgalandıracağını da sözlerine ekledi.

    Protestocuların karşı tarafında ise, mevcut İran bayrağını gururla sallayan bir kişi vardı.

    İspanyol haber ajansına "İran mükemmel değil. Şahsen İran hakkında pek çok eleştirim var, ancak etnik azınlıkların ölümünü isteyen insanları istemiyorum" dedi.

    Stadyumun içinde, İran kökenli genç Farah, vatandaşlarının Dünya Kupası'na katıldığını görmekten büyük gurur duyduğunu vurguladı.

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Dünya Kupası
İran crest
İran
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