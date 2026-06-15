Aslan ve Güneş... Dünya Kupası'nda İran'ı sarsan öfkeli protestolar

İran milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde Yeni Zelanda ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı hazırlıkları kapsamında Amerika topraklarında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
"Mundo Deportivo" gazetesi, İran milli takımının antrenmanının Los Angeles'ta sıkı güvenlik önlemleri altında ve antrenman merkezinin dışında düzenlenen protestolar eşliğinde yapıldığını bildirdi.
Antrenmanlar, İran'ın Dünya Kupası'na katılımını destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında gösteriler eşliğinde gerçekleşti.
10'dan fazla kişi, İran milli takımının turnuvada yer almasını protesto etmek için bir araya gelerek Amerikan bayrakları salladı.
Terdoid adlı bir protestocu, İspanyol haber ajansına "İran yarın stadyumda olmayacak. Bu, Mehtuba Khamenei'nin takımı" dedi.
Protestocular, "Bu İran milli takımı değil" gibi sloganlar attı.