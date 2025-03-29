Arsenal maçı öncesinde Real Madrid’de UEFA krizi: Mbappe ve Vinicius forma giyemeyebilir!

Kylian Mbappe ve Vinicius Jr, Arsenal ile olan Şampiyonlar Ligi maçında "uygunsuz davranışları" nedeniyle forma giyemeyebilir.

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Rudiger, Vinicius ve Mbappe'nin katıldığı kutlamalara öncülük etti

Oyuncuların davranışlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı GOAL'i WhatsApp'tan takip et! 🟢📱