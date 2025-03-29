Real Madrid CF v Atletico de Madrid - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Uğur Aktan

Arsenal maçı öncesinde Real Madrid’de UEFA krizi: Mbappe ve Vinicius forma giyemeyebilir!

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Kylian Mbappe ve Vinicius Jr, Arsenal ile olan Şampiyonlar Ligi maçında "uygunsuz davranışları" nedeniyle forma giyemeyebilir.

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  • Real oyuncuları Atletico galibiyeti sonrası zor durumda
  • Rudiger, Vinicius ve Mbappe'nin katıldığı kutlamalara öncülük etti
  • Oyuncuların davranışlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldı
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