Arsenal maçı öncesinde Real Madrid’de UEFA krizi: Mbappe ve Vinicius forma giyemeyebilir!

Getty Images SportUğur AktanArsenal maçı öncesinde Real Madrid’de UEFA krizi: Mbappe ve Vinicius forma giyemeyebilir!K. MbappeVinicius JuniorReal MadridAtletico Madrid - Real MadridAtletico MadridŞampiyonlar LigiArsenalA. RuedigerD. CeballosKylian Mbappe ve Vinicius Jr, Arsenal ile olan Şampiyonlar Ligi maçında "uygunsuz davranışları" nedeniyle forma giyemeyebilir.Makale devam ediyorMakale devam ediyorMakale devam ediyorReal oyuncuları Atletico galibiyeti sonrası zor durumdaRudiger, Vinicius ve Mbappe'nin katıldığı kutlamalara öncülük ettiOyuncuların davranışlarıyla ilgili soruşturmalar başlatıldıGOAL'i WhatsApp'tan takip et! 🟢📱