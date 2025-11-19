Arsenal'i endişelendiren sakatlığı Nagelsmann açıkladı

Ekim ayında Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Havertz’in durumu hakkında bir güncelleme paylaşırken şu ifadeleri kullanmıştı: “Kai için bunun aylar süreceğini biliyoruz. Haftalar olabilir mi, bilemezsiniz; çünkü bu Kai ve o farklı bir oyuncu yapısına sahip. Onu gerçekten çok özlüyoruz. Umarım geri döner ve uzun vadede bizimle olur. Bu yüzden dizine çok dikkat etmek önemli. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyor.” Havertz bu yıl boyunca sakatlıklarla mücadele etti. 2024-25 sezonunun son aylarını bir hamstring sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Arsenal’in sezon öncesi hazırlıklarına katılsa da, bu kez dizindeki problem tekrar ortaya çıkmış ve oyuncu yeniden tedavi sürecine dönmüştü.