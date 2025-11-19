Getty Images Sport
Arsenal'i endişelendiren sakatlığı Nagelsmann açıkladı
- Getty Images Sport
Arteta’dan Kai Havertz açıklaması
Ekim ayında Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Havertz’in durumu hakkında bir güncelleme paylaşırken şu ifadeleri kullanmıştı: “Kai için bunun aylar süreceğini biliyoruz. Haftalar olabilir mi, bilemezsiniz; çünkü bu Kai ve o farklı bir oyuncu yapısına sahip. Onu gerçekten çok özlüyoruz. Umarım geri döner ve uzun vadede bizimle olur. Bu yüzden dizine çok dikkat etmek önemli. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyor.” Havertz bu yıl boyunca sakatlıklarla mücadele etti. 2024-25 sezonunun son aylarını bir hamstring sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı. Arsenal’in sezon öncesi hazırlıklarına katılsa da, bu kez dizindeki problem tekrar ortaya çıkmış ve oyuncu yeniden tedavi sürecine dönmüştü.
- Getty Images
Nagelsmann’dan kötü haber: “Küçük bir nüks yaşadı”
Bu hafta Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hem Havertz hem de ameliyattan dönen takım arkadaşı Jamal Musiala hakkında yeni bir güncelleme verdi. Nagelsmann şöyle konuştu: “Kai küçük bir nüks yaşadı ama genel olarak iyi gidiyor. Jamal’ın artık büyük bir problemi kalmadı. Ancak tıpkı Kai gibi önce kulüplerinde tekrar ritim kazanmaları gerekiyor. Mart ayına kadar tamamen hazır olabilmeleri için süre var ama şu an itibarıyla istikrar kazanmaları şart.”
Arsenal'da sakatlık krizi derinleşiyor
Arsenal, 2025-26 sezonunun başından beri kadro içinde ciddi sakatlık sorunları yaşıyor. Takım kaptanı Martin Odegaard ve yaz transferi Noni Madueke hâlâ sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak. Öte yandan yıldız savunmacı Gabriel, geçtiğimiz hafta Senegal’e karşı Emirates’te oynanan hazırlık maçında Brezilya formasıyla bir darbe alarak sakatlandı.
Gabriel’in ilk taramaları yapılmış durumda ancak The Athletic’in haberine göre sağ uyluğundaki sorun için ek testler uygulanacak. En büyük korku, oyuncunun iyileşme süreci boyunca iki ay sahalardan uzak kalması. Bu senaryo gerçekleşirse 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız, yılın geri kalanında forma giyemeyecek ve ancak ocak ayının ikinci yarısında sahalara dönebilecek. En iyimser tahmine göre ise Gabriel’in bir ay uzak kalması bekleniyor; bu durumda Noel’den önce takıma katılması mümkün olacak.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Sakatlık sorunlarına rağmen Mikel Arteta’nın ekibi müthiş bir form grafiği yakalamış durumda. Arsenal, şu anda Premier League’de Manchester City’nin dört puan önünde lider konumda. Üç sezon üst üste ikinci sırada bitiren Gunners, 2003-04’ten bu yana ilk kez şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olarak gösteriliyor. Arsenal, bu hafta sonu Kuzey Londra derbisinde Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadele, hem zirve yarışı hem de derbi rekabeti açısından sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülüyor.
Reklam