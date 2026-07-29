Canizares, kulübün mali ve sportif çıkarlarını korumak için çok daha erken ve çok daha sert bir tavır alması gerektiğini savundu. Mevcut sözleşmesinin şartlarına göre Vinicius'un gelecek yaz bonservissiz ayrılması bekleniyor.

Şöyle dedi: "Real Madrid her konuda geç kalıyor. Eğer imzalanmış bir anlaşması olmadığı doğruysa, Real Madrid'in onu satma yükümlülüğü var. Bir oyuncunun sözleşmesini tamamlamasına izin vererek 100 ya da yüz küsur milyon euro kaybedemezsiniz. Bunun olacağına inanıyorum. Bu affedilemez bir kötü yönetim."