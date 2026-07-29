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ViniciusGetty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Arsenal dev transferi bitirmeyi hedeflerken Real Madrid, Vinicius Junior’ın “affedilemez kötü yönetimi” nedeniyle sert şekilde eleştirildi

Transfers
Vinicius Junior
Real Madrid
La Liga
Arsenal

Real Madrid, iç gerilimler ve Arsenal'in dışarıdan ilgisi nedeniyle Vinicius Junior'ın geleceğini güvence altına almak için zamana karşı yarış veriyor; aksi halde oyuncunun Santiago Bernabeu'daki dönemi sona erebilir. Brezilyalı oyuncunun mevcut sözleşmesi hızla son aşamalarına yaklaşırken, eski Real Madrid kalecisi Santi Canizares, yönetimin en değerli oyuncularından biri konusundaki tutumunu sorguladı.

  • Canizares, Real Madrid yönetimini yerden yere vurdu

    Madrid'de atmosfer, kulübün Vinicius'la ilgili hassas sözleşme görüşmelerini yönetmekte zorlanmasıyla birlikte giderek daha gergin bir hal alıyor. Küresel bir ikon ve kulübün temel taşlarından biri olmasına rağmen 26 yaşındaki oyuncu, artık İspanya'nın başkentindeki uzun vadeli geleceği konusunda önemli bir belirsizlik dönemine giriyor. Sözleşme uzatma konusunda ilerleme sağlanamaması, eleştirmenlerin Bernabeu'daki yönetimin bu süreci nasıl yönettiğine dair endişelerini dile getirmesinin önünü açtı. Eski Real Madrid ve Valencia kalecisi Canizares, Cadena COPE'nin 'Tiempo de Juego' programında yaptığı sert değerlendirmede, Real Madrid'in Vinicius etrafındaki anlatının kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.



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  • ViniciusGetty Images

    "Real her şeyde geç kalıyor!"

    Canizares, kulübün mali ve sportif çıkarlarını korumak için çok daha erken ve çok daha sert bir tavır alması gerektiğini savundu. Mevcut sözleşmesinin şartlarına göre Vinicius'un gelecek yaz bonservissiz ayrılması bekleniyor.

    Şöyle dedi: "Real Madrid her konuda geç kalıyor. Eğer imzalanmış bir anlaşması olmadığı doğruysa, Real Madrid'in onu satma yükümlülüğü var. Bir oyuncunun sözleşmesini tamamlamasına izin vererek 100 ya da yüz küsur milyon euro kaybedemezsiniz. Bunun olacağına inanıyorum. Bu affedilemez bir kötü yönetim."

  • Arsenal, sözleşme kaosundan yararlanmaya hazır

    Madrid oyalanırken, Premier League devi Arsenal'ın ortaya çıkan karışıklıktan faydalanmak için fırsat kolladığı bildiriliyor. Arsenal, Brezilyalı oyuncu için ciddi bir talip olarak öne çıktı; İngiltere'den gelen haberlere göre Mikel Arteta'nın ekibi, kanat oyuncusunu Londra'ya getirmek için dev bir bonservis ödemeye hazır.

    Premier League'in cazibesi, buna ek olarak önemli bir maaş artışıyla birleşince, mevcut kulübü tarafından yeterince değer görmediğini düşünmesi halinde Vinicius'u İspanya'dan ayrılmaya ikna etmeye yetebilir. Ancak, Madrid'in Vinicius ile yeni şartlarda sözleşme imzalama konusunda kendine güvendiği bildirildi.

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    Yan Diomande faktörü

    Durumu daha da karmaşık hale getiren bir diğer unsur ise kulübün yeni yetenek arayışı, özellikle de Yan Diomande'nin olası gelişi. Bazı analistler, genç yıldızın peşine düşülmesinin Madrid'in Vinicius'suz hayata hazırlanmak için attığı proaktif bir adım olduğuna inanıyor. Ancak yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun, Brezilyalı milli oyuncuyu projenin kilit isimlerinden biri olarak takımda tutmakta kararlı olduğu bildiriliyor.

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