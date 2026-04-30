Arsenal'den 'berbat' Martin Odegaard'ı elden çıkarması isteniyor; yeni kaptan adayı öne çıktı

Odegaard’ı çevreleyen sorunlar, sahadaki performansıyla sınırlı değil. 2025-26 sezonu boyunca orta saha oyuncusunu rahatsız eden inatçı diz sorunları, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 19 kez ilk 11’de yer almasına neden oldu. Bu saha dışı kalma durumu, özellikle de oyun kurucunun iç ligin önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığın hâlâ etkisini sürdürdüğüne dair endişelerin olduğu memleketi Norveç’te alarm zillerini çaldırdı.

O’Hara, bu faktörlerin bir araya gelmesinin, Arteta’nın yaklaşan transfer döneminde yaratıcı bir kıvılcım için başka yerlere bakması gerektiği anlamına geldiğine inanıyor. "Arsenal’in belki de Odegaard’dan uzaklaştığına inanıyorum. Belki de gelip o talisman rolünü üstlenebilecek bir oyuncuya bakmaları gerekiyor. Bu akşam [Eberechi] Eze oyuna girdiğinde, top kaybı yapmaya devam etti. Birkaç iyi şey yaptı, ama Arsenal'in 10 numara pozisyonunda oynayacak dünya yıldızı o mu? Emin değilim. Ancak Odegaard'ın oyununu geliştirmesi gerekiyor. Kendini toparlaması gerekiyor, çünkü aksi takdirde hiyerarşide aşağıya düşecek. Artık kaptan olabileceğini sanmıyorum."