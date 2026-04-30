Arsenal'den 'berbat' Martin Odegaard'ı elden çıkarması isteniyor; yeni kaptan adayı öne çıktı
O'Hara, Odegaard'ın 'berbat' performansını sert bir şekilde eleştirdi
Sezon boyunca fiziksel sorunlarla boğuşan Odegaard, Metropolitano’da maçın 60. dakikasından önce oyundan alındı; bu durum, O’Hara’nın oyuncunun Mikel Arteta’nın takımına uzun vadede uygun olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.
O'Hara, 27 yaşındaki oyuncunun katkısına ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. O'Hara, talkSPORT'a "Geçen sezon da pek iyi değildi" dedi. "Bu sezon berbat oynadı; kaptan olarak Şampiyonlar Ligi yarı finalinde takımın ayak bağı olmak hiç de iyi bir görüntü değil."
Fiziksel uygunluk ve liderlikle ilgili endişeler
Odegaard’ı çevreleyen sorunlar, sahadaki performansıyla sınırlı değil. 2025-26 sezonu boyunca orta saha oyuncusunu rahatsız eden inatçı diz sorunları, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde sadece 19 kez ilk 11’de yer almasına neden oldu. Bu saha dışı kalma durumu, özellikle de oyun kurucunun iç ligin önemli bir bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan sakatlığın hâlâ etkisini sürdürdüğüne dair endişelerin olduğu memleketi Norveç’te alarm zillerini çaldırdı.
O’Hara, bu faktörlerin bir araya gelmesinin, Arteta’nın yaklaşan transfer döneminde yaratıcı bir kıvılcım için başka yerlere bakması gerektiği anlamına geldiğine inanıyor. "Arsenal’in belki de Odegaard’dan uzaklaştığına inanıyorum. Belki de gelip o talisman rolünü üstlenebilecek bir oyuncuya bakmaları gerekiyor. Bu akşam [Eberechi] Eze oyuna girdiğinde, top kaybı yapmaya devam etti. Birkaç iyi şey yaptı, ama Arsenal'in 10 numara pozisyonunda oynayacak dünya yıldızı o mu? Emin değilim. Ancak Odegaard'ın oyununu geliştirmesi gerekiyor. Kendini toparlaması gerekiyor, çünkü aksi takdirde hiyerarşide aşağıya düşecek. Artık kaptan olabileceğini sanmıyorum."
Rice, doğal halefi olarak gösteriliyor
Eğer Arsenal, O’Hara’nın tavsiyesine uyup Odegaard’ı takımdan göndermeyi düşünürse, takımı kimin yöneteceği sorusu doğal olarak gündeme gelir. Eski Chelsea savunmacısı Jason Cundy’ye göre, cevap zaten kadro içinde yatıyor. West Ham’dan transfer olduğundan beri göze çarpan bir performans sergileyen Declan Rice, hem kulüp hem de milli takım için fiili lider adayı olarak görülüyor.
"Step-over'lar yapıp, 30 metre koşarak topu üst direğe göndermek gibi hareketlerle asla dikkat çekmeyecek. O öyle bir oyuncu değil. Savunma açısından ise tam bir canavar," dedi Cundy, talkSPORT'ta. "İleriye çıktığında takımı sırtlıyor. Top kontrolü muhteşem. Bence İngiltere'nin bir sonraki kaptanı olacak ve bence Arsenal'in bir sonraki kaptanı da o olacak."
Şimdi ne olacak?
Odegaard, bugüne kadar Arteta'nın projesinin merkezinde yer alsa da, bu sezon kritik maçlarda etkili olamaması, kulübün 10 numara pozisyonunda daha sağlam bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu yönündeki görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Atlético ile oynanacak rövanş maçı yaklaşırken, eleştirenleri haksız çıkarmak için baskı kaptanın omuzlarında olacak.